Yeni Havalimanı'ndan ilk ihracat Bursalı Berteks'ten

05 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan ve 300'den fazla destinasyona uçuş imkanı verecek olan İstanbul Havalimanı'ndan ilk ihracat gerçekleştirildi.

Berteks Tekstil adına gerçekleştirilen ve Havaş Yer Hizmetleri İhracat Ambarı'nın ilk kargo kabulü olan bu ihracat, aynı zamanda Qatar Airways tarafından Vietnam’a sevk edilmek üzere ambara alınan ilk yük niteliğini de taşıyor. Havayolunun bu ilk ihracatı, Berteks Tekstil, Asav Gümrük Müşavirliği ve PAL için de ilk İstanbul Havalimanı operasyonu olma özelliğine sahip.