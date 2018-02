Yeni Kaledonyalı firma giyim ürünleri ithal edecek

12 Şubat 2018

Yeni Kaledonya’da tekstil ürünleri ithalatçısı bir firma, moda giyim ürünleri ve aksesuar çeşitleri konusunda yeni tedarikçiler aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

New Caledonian company want to import fashion clothing

Hello, **** Group is a textile import company we work with customers from all sectors and

want to find new suppliers to offer trend products and attractive prices.

cordially

