Yenişehir Havalimanı’ndan ilk kargo seferi yapıldı

03 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yenişehir Havalimanı’nı ‘Lojistik Merkez’ haline getirmek için yapılan çalışmalar kapsamında ilk kargo uçuşu gerçekleştirildi. BTSO Lojistik A.Ş. öncülüğünde, MNG Kargo ve Lima Lojistik firmalarının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayacak proje ile Bursa’nın havayolu kargo taşımacılığında bölgede önemli bir üs haline gelmesi hedefleniyor. Haftanın 2 günü seferlerin yapılacağı Lojistik A.Ş. ilk seferini ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv parçalarının taşındığı MNG Airlines uçağıyla Fransa aktarmalı olarak ABD’ye gerçekleştirdi. İlk etapta aylık 300 ton yükün taşınmasının hedeflendiği proje kapsamında yaş sebze meyve ürünlerinin de eklenmesiyle sefer sayısının haftada 3 güne çıkması bekleniyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik A.Ş. ile firmalar, ihraç ürünlerini 1,5 gün gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına ulaştırma imkanına kavuştu.

Üyelerin lojistik maliyeti düşürülecek

Yenişehir Havalimanı’nda düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Törende konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Yenişehir’den hava kargo seferlerinin başlatılmasının uzun süredir gündemlerinde olan bir proje olduğunu söyledi. Yenişehir’de hava kargo taşımacılığına başlanması için gereken fiziki şartların sağlanması amacıyla 2017 yılında BTSO Lojistik A.Ş.’yi kurduklarını hatırlatan Başkan Burkay, “Yenişehir’den başlattığımız hava kargo taşımacılığı ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini minimize ederken, Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak ve bölgemizi havayolu kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getireceğiz” dedi.

Haftada iki uçuş yapılacak

Bursa ve Güney Marmara bölgesinin başta otomotiv, tekstil ve yaş sebze-meyve sektörü olmak üzere ciddi bir yük potansiyeli olduğunu belirten Başkan Burkay, “Sanayi, turizm, tarım ve fuar kenti Bursamızın lojistik hizmetlerini de kapasite ve kalite olarak artırıyoruz. Daha öncesinde firmalarımız ürünlerini İstanbul üzerinden yurt dışına ulaştırıyordu. Bu durum hem maliyet hem de zaman kaybına yol açıyordu. MNG Kargo ile başladığımız projemizle artık firmalarımız ürünlerini hedef pazarlara çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Lojistik şirketlerimiz de yüklerini buraya getirecekler. İlk etapta haftada iki uçuş gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bölgenin merkezi olacak

Yenişehir Havalimanı’nın lojistikte bölgenin çekim merkezi olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Burkay, İstanbul-İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Avrasya tüneli gibi projelerle Marmara bölgesindeki ulaşımın önemli ölçüde rahatladığına vurgu yaptı. Tüm bu yatırımların Yenişehir’i de tüm Marmara Bölgesi’nde hizmet verecek önemli bir konuma taşıdığını dile getiren Burkay, “Hava kargo taşımacılığı da ihracatta firmalarımıza rekabet gücü kazandıracak önemli bir adım oldu. Önümüzdeki süreçte hem kargo hem de yolcu taşımacılığında Yenişehir’in arzu ettiği yere geleceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



“İş dünyasına önemli avantajlar sağlayacak”

Bursa Valisi Yakup Canbolat da firmaların ihraç pazarlarına ulaşmasındaki başarısının lojistik sektörünün gücüne bağlı olduğunu belirterek, “Yenişehir Havalimanı’nda başlatılan uluslararası hava kargo operasyonları Bursa iş dünyasına önemli avantajlar sağlayacak. BTSO tarafından hayata geçirilen projenin Yenişehir’e, Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bölge havayolu taşımacılığında alternatif olacak

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir’den hava kargo taşımacılığının başlatılmasının heyecan verici bir adım olduğunu söyledi. Sanayide ve tarımda önemli bir merkez olan Bursa’dan yurt dışına gönderilecek ürünlerde iş dünyasının önemli bir maliyet avantajına kavuştuğunu ifade eden Esgin, firmalara Yenişehir’in avantajlarından faydalanmaları çağrısında bulundu. Yenişehir Havalimanı’nın son dönemde bir ivme kazandığını da vurgulayan Milletvekili Esgin, “Hava kargo ile Yenişehirimiz, önemli bir misyonu daha gerçekleştiriyor. 2021 yılında tamamlanması planlanan Yenişehir-Bandırma hızlı tren hattı ve İstanbul-İzmir otoyolu ile birlikte bölgemiz, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir, İzmir ve İstanbul Anadolu yakasının da hava kargo taşımacılığında en önemli alternatifi haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Yenişehir’e değer katacak bir proje”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, BTSO tarafından gerçekleştirilen projenin Bursa’nın lojistik bir üs hale gelmesi hedefi açısından son derece önemli bir hamle olduğunu söyledi. Bursa’nın 15 milyar dolarlık ihracatıyla oldukça aktif bir ekonomi kenti olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Hava kargo taşımacılığı, her geçen gün zorlaşan rekabet koşullarında iş dünyamıza önemli bir avantaj sağlayacak. Bu proje aynı zamanda Yenişehir Havalimanı’nın marka değerini de artıracak” değerlendirmesini yaptı.