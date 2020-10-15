Yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonu Avrupa yolcusu

15 Ekim 2020

Polifarma İlaç, geliştirdiği ürünlerle Türkiye’nin sağlıkta dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarına sunduğu katkıyı artırmaya devam ediyor. Son olarak şirket, üç odalı parenteral beslenme solüsyonunu geliştirdi.

Yoğun bakım, ameliyat sonrası ve oral yoldan beslenemeyenler hastalar için kullanılan üç odalı parenteral beslenme solüsyonu, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) lipid bitmiş ürünler için kalite standardı olarak belirlediği 10 ayrı testi başarıyla geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, Polifarma Ar-Ge Merkezi’nde uzun süren araştırmalar sonucu geliştirilen yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonunun piyasaya arzıyla birlikte global markaların fiyatlarında indirime gittiğini söyledi.

Türkiye ilaç sektörünün yurtdışından ithal edilen birçok ürünün üretimi için yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olduğuna dikkat çeken Kumrulu, "Biz de Türkiye’de ilklere imza atan bu şirketlerden biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin ilk yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonunu Azerbaycan ve Afrika kıtasına ihraç ettik. Yılın son çeyreğinde EU GMP Sertifikamızı alacağız, ardından Avrupa ülkelerine de ihracata başlayacağız.” dedi.