Yüksek faiz ihracat faktoringine ilgiyi artırdı

Birol BOZKURT

Finans sektöründe yük­sek faiz ortamı hem bi­reyleri hem de tica­ri işletmeleri farklı finansal araçlara yönlendiriyor. Bu kap­samda ticari işletmeler için farklı finansal enstrümanlar sunan faktoring sektörü son dönemde öne çıkmaya başla­dı. 49 şirket, 372 şube ve 4 bi­nin üzerinde çalışanı ile baş­ta KOBİ’ler olmak üzere ülke ekonomisine önemli bir des­tek sağlayan faktoring sektö­rü, banka dışı finans arasında­ki sektörler arasında yakaladı­ğı büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor.

Sektörün bu gelişim sürecini ve gelecek dönem he­deflerini Fiba Faktoring Genel Müdürü Özlem Yılmaz ile ko­nuştuk. Faktoring sektörünün, ülke ekonomisi ve ticareti ile tam entegre olduğunu söyle­yen Yılmaz, “Faktoring işlem hacimlerindeki değişimler ticaret hacimlerine paralel seyrediyor. Doğrudan ticareti finanse eden faktoring sektö­rü, piyasalardaki vade ve fiyat­lama değişikliklerine hızlıca adapte olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ağırlıklı olarak yurtiçi faktoring işlemlerinin yapıldığı bir ülke olmakla birlikte ihracat fakto­ringi işlemlerinde, dünyanın önde gelen oyuncularından biri olduğunu söyleyen Fiba Faktroring Genel Müdürü Yıl­maz, “Uluslararası Faktoring Birliği’nin (FCI) 2023 yılsonu verilerine göre; Türkiye, ihra­cat faktoringi işlemlerinde 2,1 milyar euroyu geçen işlem hac­mi ile dünyada ilk sırada yer alıyor. Faktoring sektörünün önümüzdeki dönem hedefle­rinin başında, dijitalleşme ile desteklenen sürdürülebilir bü­yüme geliyor. Hayata geçmesi­ni beklediğimiz bir kısım yasal düzenlemenin ardından, sek­törün finans ekosistemi için­deki payının artmasını bekli­yoruz” diye konuştu.

Sektörde 80 bin riskli müşteri var

Sektörde riski olan müşte­ri sayısının 80 bin seviyesine yaklaştığını söyleyen Özlem Yılmaz, sektörün 2024 yılın­da da finansal performans olarak yükselen bir grafik ser­gilediğini vurguluyor. Özel­likle faktoring alacakları, iş­lem hacmi, kârlılık ve müşteri adedi gibi alanlarda büyüme­nin sürdüğünü ifade eden Yıl­maz, “Faktoring sektörü için, 2024 yılında dikkat çeken di­ğer bir önemli gösterge de öz­kaynakların güçlenmesi oldu. Mayıs 2024 itibarıyla 2023 yılı aynı döneme göre, özkay­naklar %111 oranında artarak 44 milyar TL seviyesine çık­mıştır” dedi.

Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 223 milyar TL oldu

Finansal Kurumlar Birliği tarafından açıklanan faktoring sektörü 2024 Mayıs sonu mali verilerine göre; sektörün ala­cakları 2023 yılı aynı dönemi­ne kıyasla %50 artışla 200 mil­yar TL’ye, aktif büyüklüğü ise %52 artış ile 223 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr %88 oranında artarken, toplam işlem hacmi %63’lük bir artışla 422 mil­yar TL olarak gerçekleşti.

Fi­ba Faktoring olarak 2023 yı­lında da faktoring alacakları, işlem hacmi, kârlılık ve müş­teri adedi alanlarında büyü­meye devam ettiklerinin al­tını çizen Yılmaz, “Faktoring alacaklarımızı 2022 yılına göre %92’lik artışla 4,3 mil­yar TL seviyesine çıkararak sektörün üzerinde bir büyü­me gerçekleştirdik.

İşlem hacmimizi ise % 89’luk bir ar­tışla, 14 milyar TL seviyesine çıkardık. Faktoring gelirleri­mizi ve net kârımızı sırasıy­la %185 ve %194 oranlarında büyüttük. Müşteri sayımızı %91 oranında arttırarak kre­di portföyümüzü tabana da­ha yaygın bir hale getirdik. Özellikle KOBİ segmentte­ki müşteri sayımızın artışıy­la birlikte yılsonu itibariyle KOBİ müşterilerimizin payı % 97‘ye ulaşmış oldu” dedi.

“Çekolay ile yenilikçi dijital çözüm üretiyoruz”

Temmuz ayı itibariyle Çekolay adlı dijital ürünlerinin tanıtımına başladıklarını söyleyen Fiba Faktoring Genel Müdürü Özlem Yılmaz, “Çekolay, hem finansman hem de alacak garantisi hizmetlerini online olarak sunabilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor.

Çekolay’la genellikle sınırlı bir müşteri kitlesine sunulan alacak garantili işlemlerden KOBİ’ler başta olmak üzere daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlıyoruz. Faturalı çeklerin ödenmeme riskini ve tahsilat işlemlerini üstlenerek müşterilerimizin ticari alacaklarını hızla nakde çeviriyoruz. Bu sayede Çekolay müşterileri, likiditilerini güçlendirirken alacaklarını garanti altına alıyor ve ticari risklerini azaltıyor” diye konuştu.