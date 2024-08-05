Yüksek faiz ihracat faktoringine ilgiyi artırdı
Yüksek faiz ortamı ticari işletmeleri alternatif finansal araçlara yönlendiriyor. Bu alanda son dönemde yıldızı parlayan sektörlerin başında faktoring sektörü geliyor. Fiba Faktoring Genel Müdürü Özlem Yılmaz, “Türk faktoring sektörü özellikle ihracat faktoringinde dünyanın önde gelen oyunculardan biri oldu” dedi.
Birol BOZKURT
Finans sektöründe yüksek faiz ortamı hem bireyleri hem de ticari işletmeleri farklı finansal araçlara yönlendiriyor. Bu kapsamda ticari işletmeler için farklı finansal enstrümanlar sunan faktoring sektörü son dönemde öne çıkmaya başladı. 49 şirket, 372 şube ve 4 binin üzerinde çalışanı ile başta KOBİ’ler olmak üzere ülke ekonomisine önemli bir destek sağlayan faktoring sektörü, banka dışı finans arasındaki sektörler arasında yakaladığı büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor.
Sektörün bu gelişim sürecini ve gelecek dönem hedeflerini Fiba Faktoring Genel Müdürü Özlem Yılmaz ile konuştuk. Faktoring sektörünün, ülke ekonomisi ve ticareti ile tam entegre olduğunu söyleyen Yılmaz, “Faktoring işlem hacimlerindeki değişimler ticaret hacimlerine paralel seyrediyor. Doğrudan ticareti finanse eden faktoring sektörü, piyasalardaki vade ve fiyatlama değişikliklerine hızlıca adapte olabiliyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ağırlıklı olarak yurtiçi faktoring işlemlerinin yapıldığı bir ülke olmakla birlikte ihracat faktoringi işlemlerinde, dünyanın önde gelen oyuncularından biri olduğunu söyleyen Fiba Faktroring Genel Müdürü Yılmaz, “Uluslararası Faktoring Birliği’nin (FCI) 2023 yılsonu verilerine göre; Türkiye, ihracat faktoringi işlemlerinde 2,1 milyar euroyu geçen işlem hacmi ile dünyada ilk sırada yer alıyor. Faktoring sektörünün önümüzdeki dönem hedeflerinin başında, dijitalleşme ile desteklenen sürdürülebilir büyüme geliyor. Hayata geçmesini beklediğimiz bir kısım yasal düzenlemenin ardından, sektörün finans ekosistemi içindeki payının artmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Sektörde 80 bin riskli müşteri var
Sektörde riski olan müşteri sayısının 80 bin seviyesine yaklaştığını söyleyen Özlem Yılmaz, sektörün 2024 yılında da finansal performans olarak yükselen bir grafik sergilediğini vurguluyor. Özellikle faktoring alacakları, işlem hacmi, kârlılık ve müşteri adedi gibi alanlarda büyümenin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, “Faktoring sektörü için, 2024 yılında dikkat çeken diğer bir önemli gösterge de özkaynakların güçlenmesi oldu. Mayıs 2024 itibarıyla 2023 yılı aynı döneme göre, özkaynaklar %111 oranında artarak 44 milyar TL seviyesine çıkmıştır” dedi.
Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 223 milyar TL oldu
Finansal Kurumlar Birliği tarafından açıklanan faktoring sektörü 2024 Mayıs sonu mali verilerine göre; sektörün alacakları 2023 yılı aynı dönemine kıyasla %50 artışla 200 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise %52 artış ile 223 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr %88 oranında artarken, toplam işlem hacmi %63’lük bir artışla 422 milyar TL olarak gerçekleşti.
Fiba Faktoring olarak 2023 yılında da faktoring alacakları, işlem hacmi, kârlılık ve müşteri adedi alanlarında büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, “Faktoring alacaklarımızı 2022 yılına göre %92’lik artışla 4,3 milyar TL seviyesine çıkararak sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik.
İşlem hacmimizi ise % 89’luk bir artışla, 14 milyar TL seviyesine çıkardık. Faktoring gelirlerimizi ve net kârımızı sırasıyla %185 ve %194 oranlarında büyüttük. Müşteri sayımızı %91 oranında arttırarak kredi portföyümüzü tabana daha yaygın bir hale getirdik. Özellikle KOBİ segmentteki müşteri sayımızın artışıyla birlikte yılsonu itibariyle KOBİ müşterilerimizin payı % 97‘ye ulaşmış oldu” dedi.
“Çekolay ile yenilikçi dijital çözüm üretiyoruz”
Temmuz ayı itibariyle Çekolay adlı dijital ürünlerinin tanıtımına başladıklarını söyleyen Fiba Faktoring Genel Müdürü Özlem Yılmaz, “Çekolay, hem finansman hem de alacak garantisi hizmetlerini online olarak sunabilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor.
Çekolay’la genellikle sınırlı bir müşteri kitlesine sunulan alacak garantili işlemlerden KOBİ’ler başta olmak üzere daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlıyoruz. Faturalı çeklerin ödenmeme riskini ve tahsilat işlemlerini üstlenerek müşterilerimizin ticari alacaklarını hızla nakde çeviriyoruz. Bu sayede Çekolay müşterileri, likiditilerini güçlendirirken alacaklarını garanti altına alıyor ve ticari risklerini azaltıyor” diye konuştu.