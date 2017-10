Yunan firma abajur rondelası ithal etmek istiyor

24 Ekim 2017

Abajurlardaki şapkayı gövdeye sabitlemekte kullanılan rondelaların temini konusunda tedarikçiler arayan Yunanistan merkezli firma, 20.000 ad. ve üzeri miktar için fiyat teklifi talep ediyor.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are interested in ordering a significant amount of lampshade washers (20.000+ pieces).

The items we need consist of 3 unit sets with different diametres. More particulary , the units requested must have differentiated hedges ,

so anyone who supplies or manufactures would be suitable for our occasion.

Pictures and dimensions are provided and we are looking for equipment that shall be identical to the specifications provided.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370565_lampshade-washers-ordering-20000-pcs-in-greece

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact