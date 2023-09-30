Yunan firma, iç çamaşırı satın alacak

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatları yayınlayan TurkishExporter, bugün Yunanistan’dan bir alım ilanı paylaştı. İlanda kadın, erkek ve çocuklar için iç çamaşırı ithal etmek istediklerini söyleyen Yunanistan merkezli firmanın, giyim sektöründe pijama, iç çamaşırı, çorap ve mayo satışı yaptığı birçok sayıda mağazası bulunuyor. İlan detaylarında ürünleri tüm ihracat belgeleriyle birlikte ihraç edecek bir tedarikçiye ihtiyacı olduğunu söyleyen bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Yunanistan ithalat rakamları

97,97 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 44. büyük ithalatçı ülkesi konumunda olan komşumuz Yunanistan, Türkiye’den 3,04 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Yunanistan’ın 9. büyük tedarikçisi ülkesi konumunda.

GTİP Kodu 6107 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6107 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6107 – Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme veya kroşe):

GTİP Kodu 6108 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6108 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6108 – Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya (örme veya kroşe):