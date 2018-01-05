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Yunan müşteri paşmina üreticileriyle görüşmek istiyor

Yunanistanlı bir müşteri, paşmina çeşitleri konusunda çalışabileceği Türk üreticiler aramaktadır.

Yunan müşteri paşmina üreticileriyle görüşmek istiyor
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Yunanistanlı bir müşteri, paşmina çeşitleri konusunda çalışabileceği Türk üreticiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Pashminas demanded to supply from Turkey to Greece

Dear Sir/Mrs
Please I am interested for manufacturers to produce pashminas.
Thank you in advance
Best regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380855_pashminas-demanded-to-supply-from-turkey-to-greece

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

Yunanistan turkishexporter ihracat paşmina

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