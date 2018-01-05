Yunan müşteri paşmina üreticileriyle görüşmek istiyor
Yunanistanlı bir müşteri, paşmina çeşitleri konusunda çalışabileceği Türk üreticiler aramaktadır.
Yunanistanlı bir müşteri, paşmina çeşitleri konusunda çalışabileceği Türk üreticiler aramaktadır.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Pashminas demanded to supply from Turkey to Greece
Dear Sir/Mrs
Please I am interested for manufacturers to produce pashminas.
Thank you in advance
Best regards
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380855_pashminas-demanded-to-supply-from-turkey-to-greece
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact