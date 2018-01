Yunan müşteri paşmina üreticileriyle görüşmek istiyor

05 Ocak 2018

Yunanistanlı bir müşteri, paşmina çeşitleri konusunda çalışabileceği Türk üreticiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Pashminas demanded to supply from Turkey to Greece

Dear Sir/Mrs

Please I am interested for manufacturers to produce pashminas.

Thank you in advance

Best regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380855_pashminas-demanded-to-supply-from-turkey-to-greece

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact