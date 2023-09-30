Yunanistan, 3 bin ton süt tozu ithal edecek

Türkiye’nin sınır komşu Yunanistan’dan bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bırakıldı. İlanda 3 bin ton tam yağlı ve yağsız süt tozu ithal etmek istediklerini söyleyen Yunan ithalatçı firma ile temasa geçebilmek ve bu ihracat fırsatını kaçırmamak için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor. Süt tozu üreticisi veya ihracatçısı iseniz Forie destek ekibi bu ilanı görebilmeniz erişim hakkı sağlıyor.

Gıda – süt ürünleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Gıda- süt ürünleri sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Birçok ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Gıda sektöründeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Eğer faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili veriler henüz bu kaynağa eklenmemişse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 0402 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 0402 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 0402 – Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da tatlandırıcı maddeleri içerenler): Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, %1,5’i geçenler. Bir üst kategorisi: 04 – Süt ürünleri