Yunanistan firması, XPS yalıtım levhaları alacak

Türk-Yunan Ticaret Odası verilerine göre, Yunanistan'ın Türkiye'den ithalatı 2021'de yüzde 46 artış göstererek, 2,3 milyar avro seviyesine ulaştı. Bu artışla, Türkiye, Yunanistan için tedarikçi ülkeler arasında 8'inci sıraya yükseldi.

TurkishExporter’da son günlerde yalıtım malzemeleri olan talebin arttığı ve birçok ülkeden çok çeşitli yalıtım ürünleri istendiği gözlendi. Bu ihracat alım talepleri bugün de bir yenisi de Yunanistan’dan geldi: Yunan firma XPS yalıtım levhaları istiyor.

Bu yalıtımm malzemesi ihracat fırsatını görmek isteyen üretici ve ihracatçı şirketler Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçının firmanın detaylarına ulaşabiliyorlar.