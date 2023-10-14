Yunanistan, lavabo takımı ithal etmek istiyor

97,97 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Yunanistan’dan bir alım ilanı bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’a bırakıldı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Yunan firma, ilanlarında Türkiye’den paslanmaz çelik takım lavabo ve tuvalet ithal etmek istediğini söyledi. Türk tedarikçilerle görüşmek istediğini söyleyen bu ithalatçı firmanın ilanına teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Yunanistan’a kolay ihracat

Yunanistan’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Yunanistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 732410 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 732410 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 732410- Paslanmaz çelikten eviyeler ve lavabolar: -Küvetler. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 7324- Demir veya çelikten sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksam ve parçaları.