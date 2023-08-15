Yunanistan otellerine İş kıyafetleri ihracatı

TurkishExporter’da bugün yer alan bir tekstil ihracat alım ilanında Yunanistan’daki toptancı firma Türkiye’de otel profesyonellerine yönelik üniforma üretim için üretici aradığını bildirdi.

İlan özetinde Yunanistan toptancı şöyle yazdı: “Oteller için profesyonel giyim üretimi için bir fabrika arıyorum.” Bu ilanın detaylarına erişmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız yada Forie mobil ihracat uygulamasında basic üyelik başlatmanız gerekiyor.