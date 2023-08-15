Yunanistan otellerine İş kıyafetleri ihracatı
Dünya turizminin gözde ülkelerinden Yunanistan’da turizm ve otel sektörüne yönelik ürünler toptancısı, Türkiye’den otel personel giyim ürünleri alacak.
Haber Merkezi
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TurkishExporter’da bugün yer alan bir tekstil ihracat alım ilanında Yunanistan’daki toptancı firma Türkiye’de otel profesyonellerine yönelik üniforma üretim için üretici aradığını bildirdi.
İlan özetinde Yunanistan toptancı şöyle yazdı: “Oteller için profesyonel giyim üretimi için bir fabrika arıyorum.” Bu ilanın detaylarına erişmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız yada Forie mobil ihracat uygulamasında basic üyelik başlatmanız gerekiyor.