Yunanistan, tül kumaş ithal edecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, canlı ve dinamik bir yapıya sahiptir. 22 yıllık Avrupa Birliği üyeliği, ekonomik sorunlarını büyük ölçüde aşan Yunanistan ile Türkiye arasındaki coğrafi yakınlık, Türk firmaları için Yunanistan'ı daha kolay ulaşılabilir bir pazar haline getiriyor.

Yunanistan’ın en büyük ikinci şehri Selanik’te moda giyim tekstil fabrikalarında hazır giyim tekstil üretimi yapan firma Türkiye’den görünmez tül kumaş satın almak için Turkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdı.

Bulgaristan ve Makedonya’da da üretim tesisleri bulunan ve görünmez tül kumaş satın almak isteyen bu Yunan ithalatçı ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmak gerekiyor.