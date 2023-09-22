Yunanistan, Türkiye'den mikrodalga fırınlar alacak

Yunanistan ve Kıbrıs gibi geniş bir coğrafyada organize bir satış ağına sahip olan ithalat şirketi, Türkiye’den mikrodalga fırınlar satın almak istediğini e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla iletti. 300 adet toplu deneme siparişi vereceklerini söyleyen firmanın alım talebini incelemek ve bu ihracat fırsatını kaçırmamak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Yunanistan ihracat pazar araştırması

Yunanistan ihracat pazar araştırması için yeni bir kaynak olan “Forie DataBank”, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret istihbaratı niteliğinde. Bu kaynak, Yunanistan’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar gibi potansiyel iş ortaklarını bulmak isteyenlere yönelik bir tür ticaret bilgi havuzu olarak kullanılmaktadır.

Eğer bu kaynakta, faaliyet gösterdiğiniz sektöre dair henüz veriler bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de isteyebilirsiniz.