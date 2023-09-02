Yunanistan, vakumlu torbalama filmi almak istiyor

Son zamanlarda, iş dünyasında benzer sektörlerdeki firmalar arasında yapılan iş birlikleri ve ortak çalışmaların arttığını gözlemliyoruz. Bu iş birlikleri, firmaların uzmanlık alanlarını birleştirerek daha rekabetçi hale gelmelerine ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca, bu çalışma şekli inovasyonu teşvik ederek verimliliği artırma potansiyeli taşıyor. İşletmeler, rekabet avantajı elde etmek için güçlerini birleştirme eğiliminde.

TurkishExporter platformunda her gün yayınlanan ambalaj ihracat fırsatları bugün de Yunanistan'dan bir ambalaj üreticisinin ilanı girdi. Yunanistan’da esnek ambalaj sektöründe üretici olan ve iki üretim fabrikası bulunan bir firma, Türkiye'den vakumlu torbalama filmi tedarik etmek için Türk firmalarıyla iş birliği yapmak isteğini duyurdu.

Bu fırsatı ambalaj ihracat fırsatını değerlendirmek için Forie mobil ihracat uygulamasını indirin ve ücretsiz olarak bu firmanın iletişim bilgilerini görmek için basic demo hesabınızı açın.

Ambalaj ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de ambalaj üretimi ve ihracat yapan bir firmaya sahip veya ambalaj ürünleri dış ticaret uzmanı iseniz aşağıda dosyalara mutlaka bir göz atın.

Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce ambalaj kullanıcısı veya ambalaj ithalatçı şirket adresi bu kaynakta.

Kağıt ambalajdan, plastik ambalaj ürünlerine kadar hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ambalaj ithalatçısı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. TurkishExporter bir kurumsal üyelik hesabınız varsa bu şirketleri mutlaka görün.