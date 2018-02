Yunanistanlı firma hastane malzemeleri talep ediyor

07 Şubat 2018

Yunanistanlı bir firma, hastanelerde hastaların pozisyonlanması için kullanılan köpük mamuller ile ilgilenmekte olup ambalajlı halde ürün fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Made in Turkey Medical Disposables supply in Greece

We are interested for patients positioning made from foam.

Single use in individual packing bag.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383248_made-in-turkey-medical-disposables-supply-in-greece

