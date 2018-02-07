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Yunanistanlı firma hastane malzemeleri talep ediyor

Yunanistanlı bir firma, hastanelerde hastaların pozisyonlanması için kullanılan köpük mamuller ile ilgilenmekte olup ambalajlı halde ürün fiyat teklifi talep etmektedir.

Yunanistanlı firma hastane malzemeleri talep ediyor
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Yunanistanlı bir firma, hastanelerde hastaların pozisyonlanması için kullanılan köpük mamuller ile ilgilenmekte olup ambalajlı halde ürün fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Made in Turkey Medical Disposables supply in Greece

We are interested for patients positioning made from foam.
Single use in individual packing bag.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383248_made-in-turkey-medical-disposables-supply-in-greece

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

Son dakika turkishexporter yunanistan ihracat köpük mamuller

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