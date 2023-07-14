Yunanistanlı firmadan kahve bardağı talebi

Yunanistan firması porselen kahve bardağı ithal edecek. Firma yetkilileri üreticilere şu şekilde seslendi: “Espresso, duble espresso, cappuccino, duble cappuccino, chocolate, türk kahvesi benzeri tüm kahve çeşitleri için porselen fincan ithal etmek istiyoruz. Ürün üzerine logomuzu basabilecek üreticilerden fiyat teklifi bekliyoruz.”

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9,7 milyar dolar ihracat

Yıllık olarak hazırlanan ihracat verilerine göre küresel ölçekte sektörel bazda toplam 9,7 milyar dolar ihracat yapıldı. Porselen, çiniden sofra ve mutfak eşyası sektöründe en çok ihracat yapan ülke 7,7 milyar dolarla Çin oldu.

Türkiye 2. sırada yer aldı

Yunanistan geçtiğimiz yıl 29,7 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. Türkiye, ülkenin ithalat listesinde 2. Sırada kendine yer buldu. Ülkemizin Yunanistan’a yaptığı ihracat değeri ise 4,2 milyon dolar.