500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond

KAAN AKTAN - Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı

"Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom olarak ülkemizi yarının teknolojilerine hazırlarken, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla bu teknolojileri çevreci ve sürdürülebilir ilkelerle geliştirmeye odaklandık” diyen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “İklim riski yönetimine katkıda bulunmak için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uyumlu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.Veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ederken, mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu ile ilgili çalışmalarıma da devam ettiklerini belirten Kaan Aktan, “Finans sektörü dışında Sürdürülebilir Eurobond ihracına çıkan Türkiye’deki ilk şirket olarak 500 milyon dolar tutarında başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir rol üstlenerek gerçekleştirdiğimiz bu ihracın şirketimizin çevreci teknoloji yatırımlarını finanse edecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için tüm çalışmalarımızın kalbinde geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımız var” açıklamasını yaptı. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini belirten Aktan, “Dijital dönüşümdeki öncü rolümüzle çevreci adımlar atmayı sürdürüyoruz. Telekomünikasyon sektörünün emisyonlarının içerisinde önemli yer tutan enerji alanında çevreci hedeflerimizi güçlendiren çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

“GES kapasitemizi 405,8 MWe’ye yükselttik”

Şirketin çevreci çalışmalarına yönelik bilgi veren Aktan, “İletişimle Sürdürülebilir Dönüşüm” temalı Sürdürülebilirlik Raporumuzu 2023’te yayınladık. 2023 için koyulan güneş enerjisinden elde edilen üretim kapasitesini yüzde 60 artırma hedefine 2022 yılında ulaştık.

Öncelikli yatırımlarımız arasına aldığımız Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurulumları kapsamında tahsis edilen kapasitemizi 405,8 MWe'ye yükselttik. 2023’te hayata geçirdiğimiz E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projesi ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörlerle beslenen kesintisiz şarj hizmeti sunmaya başladık” açıklamasını yaptı. Türk Telekom’un GES, Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanında; akıllı ürün ve hizmetlerimizle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine de öncülük ettiklerinin altını çizen Aktan, “Ulaşım, yaşam, sağlık, çevre, enerji, güvenlik gibi pek çok alanda en iyi çevre dostu çözümleri sunuyor ve birçok alanda verimlilik sağlıyoruz. Türkiye’nin 15 şehrinde akıllı şehircilik uygulamaları yürütüyoruz” dedi.

“Akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağladık”

Akıllı aydınlatma projeleri ile yüzde 30’lara varan enerji tasarrufu sağladık diyen Aktan, “Akıllı kavşak çözümleri ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlanmasında ve yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salımı yapılmasında etkin rol oynadık.

2022 yılında hayata geçirdiğimiz verimlilik ve optimizasyon projelerimiz ile yıllık etkisi 81 GWh olacak şekilde enerji tasarrufu sağladık, 2023’te geliştirdiğimiz enerji verimliliği projelerimiz ile 81 GWh’e ek olarak 46 GWh daha enerji tasarrufu elde ettik” açıklamasını yaptı.