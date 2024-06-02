Amaç sürdürülebilirlik bilincini tüm sektörlere yaymak

İhracattan tarıma, sanayiden lojistiğe, otomotivden sigortaya, mikro ekonomiden makro ekonomiye, finanstan kültür ve sanata kadar ana ve ara katmanlarıyla tüm sektörlerin sesi olan, 44 yıldan bu yana özel sayfalarıyla her sektöre ayrı bir pencere açan, Türkiye ekonomisin ayak izlerini adım adım takip eden Dünya Gazetesi sürdürülebilirliği ana tema olarak sahiplendi.

Üstlendiği sorumlulukla sürdürülebilirlik bilincini tüm sektörlerde tabana yaymak, Türkiye’nin ihtiyacı olan sürdürülebilir sektörel dönüşüme önemli bir katkı sağlamak için şimdi de İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’ni düzenliyor.

Sürdürülebilir dünya için ‘Zirve’de buluşalım.