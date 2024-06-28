Bankacılıkta sürdürülebilirlik için finans yöntemleri ele alındı

DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nin son oturumunda “Türk Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilir Finansmanın Gelişimi ve Yönetimi” başlığı ile yapıldı. Oturumda Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

OSMAN ARSLAN: “Çevreye duyarsız işletmelere kredi iştahımız eskisi gibi değil”

Üretim sürecinde parayı veren kuruluşlar olarak verdikleri finansman desteğinin nerede kullanıldığına dikkat ettiklerini bildiren Osman Arslan, “Sonuçta bir dünyamız var, toprağımızı, suyumuzu, havamızı verimli bir şekilde kullanmak lazım. Gerekli dikkati uygulamazsak dünyamız yaşanmaz bir hale gelebilir” dedi. Hem uluslararası düzenlemeler hem de ülkemizdeki güncel yaklaşımlar itibarıyla bankalar olarak bakış açılarını paranın çevreye saygılı, başta insan olmak üzere diğer canlıları tehdit etmeyecek şekilde kullanılması gerektiğini belirten Osman Arslan, “Çevreye duyarsız, karbon salımına dikkat etmeyen işletmelere kredi verme noktasında iştahımız eskisi gibi değil” diye konuştu. Kredi talep eden bir işletmenin çalışanlarının sosyal güvenliğine dikkat etmiyorsa, karbon salımı noktasında son derece duyarsızsa, çevreyi kirletiyorsa kredi verme noktasında istekli olmadıklarını anlatan Osman Arslan, bu açıdan uluslararası finans kuruluşlarının sürülebildik noktasında bir takım düzenlemeler yapan, akredite veren kuruluşlara taahhütleri olduğunu belirtti.

Halk Bankası olarak 2050 yılına kadar sıfır karbon taahhüdü veren bankalardan biri olduklarını söyleyen Osman Arslan, “Kendi işletmesinde çevreye duyarlı, tüketimi en aza indiren yani sıfır atık kuralına uyan işletmelere özen gösteriyoruz. Bu konuda finansman politikalarımız var. Türk bankacılık sektöründe bu gelişimeler ışığında özellikle 2015’ten sonra kredi değerlendirme modellerinde işletmelerin çevreye duyarlılığı, sürdürülebilirlik kriterlerine uyum, sıfır atık gibi kriterlerine uyup uymadıklarına dair bir takım sorular sormak suretiyle değerlendirme yapıyoruz” dedi. Sürdürebilirlik alanında yüksek puan alan işletmelere daha kolay kredi verdiklerini ve daha ucuza borçlandıklarını söyleyen Osman Arslan, bunu teşvik etmek için gayrette bulunduklarını belirtti. Parayı yöneten kuruluşlar olarak tüm finans kurulları ve bankaların diğer sektörlerden çok daha fazla hassasiyet gösterdiklerini anlatan Osman Arslan, ülkemizde bu alanda 2015’ten bu yana önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekti. Osman Arslan, gerek devletimizin belirli kuruluşlarının gerek Türkiye Bankalar Birliği’nin yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde bankaların uyum konusunda büyük çaba gösterdiğini anlattı.

ONUR GÖK: “İlk yeşil sukuku bankamız ihraç etti”

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, tüm bankacılık tanımlarında faaliyetlerini yürütürken ilk temel haklarının her zaman sürdürülebilirlik olduğunu söyledi. Türkiye’de ilk yeşil sukuku ihraç eden banka olduklarını belirten Onur Gök, toplantının yapıldığı mekan olan İstanbul Finans Merkezi’nin, Türkiye'nin ilk ESER Sözleşmesi'ne dayalı yeşil sukuklu ihraç edilerek finanse edildiğini bildirdi. 2023 yılında Türkiye'nin ilk sosyal sukukunu ilan ettiklerini anlatan Onur Gök, buradan elde edilen gelirle sürdürülebilir çevreci projelere destek olduklarını belirtti. Buradaki amaçlarının kadın girişimcileri, dezavantajlı grupları ve sürdürülebilirlik projeleri finansına katkı sunmak olduğunu anlatan Onur Gök, Türkiye'nin ilk tematik sosyal sukuk ihracını yaptıklarını açıkladı.

Bakanlığın çatısı altında yer almanın, iklim değişikliği başkanlığının, Türkiye İçerik Ajansı'nın diğer bölümünde paydaş olmanın kendilerine bir kas oluşturduğunu anlatan Onur Gök, “İklim Baş Müzakerecisi bizim bankamızda yönetim kurulu başkanı, şu anda hali hazırda Türkiye Çevre Ajansı Başkanı ise yine bankamızın yönetim kurulu başkan vekili olarak görev alıyor. Tüm faaliyetlerimizi uygularken, bizim tüm karar alma mekanizmalarımızda da etkin bir şekilde yer alıyorlar” diye konuştu. Sürdürülebilirliğin, yeşil ekonominin, iklim ekonomisinin kendileri için önemli olduğunu anlatan Onur Gök, çalışmalarını bu kapsamda yürüttüklerini söyledi. Burada da kamu ya da özel tüm bankaların hepsinin katılımlarıyla birlikte 2053 sıfır net atık emisyon hedefi, tüm bankalar için geçerli olduğunu kaydeden Onur Gök, bütün bankaların bu konuya dikkat ettiğini belirtti. Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak üstlerine düşen görevi yerine getirmek için büyük gayret içinde olduklarını kaydeden Onur Gök, “Yakın zamanda sıfır atık kapsamında yeni bir projeyi devreye alacağız” dedi. Çevreci e-cüzdan yaptıklarını açıklayan Onur Gök, yakında depozito yönetim sistemi kapsamında projeyi devreye alacaklarını kaydetti. Burada bütün müşterilerin tüm kamuya, kamusal alanda kullanacakları depozito üretim kapsamında bir çevreci e-cüzdanıyla hitap edeceklerini bildiren Onur Gök, projeyi önemli bir inovasyon ve önemli bir gelişim olarak gördüklerini ifade etti.

ÜMİT LEBLEBİCİ: “İsrafın sevilmediği yerde sürdürülebilirlik başarıyla sağlanabilir”

Bir işin bereketi sağlanabilirse o zaman o işin de sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini ifade eden TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye'de hiç kimsenin israfı sevmediğini, israfın sevilmediği yer de sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini belirtti. Kendilerini iyi bir banka olarak gördüklerini söyleyen Ümit Leblebici, bunun da yolunun müşterisine, çalışanına, hissedarına ve en önemlisi de toplumuna karşı iyi olmaktan geçtiğini vurguladı. Ümit Leblebici, toplumuna iyi olabilmek için sosyal projelere destek olmanın israfı azaltacağına dikkat çekti. Türkiye'deki yenilenebilen enerjinin büyük bir kısmının bankaların kredi desteği ile gerçekleştiğini kaydeden Ümit Leblebici, uzun vadeli krediye ihtiyaç duyulduğunu bu kredi ihtiyacının da kaynağının yurt dışı olduğunu belirtti. Yurt dışındaki kaynağı içeriğe getirebilmek için de anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Ümit Leblebici, “Uluslararası finans kurumlarından yaptığımız anlaşmalar sayesinde yenilenebilir enerjiler için kaynak sağlıyoruz” dedi. Türkiye’nin bu konuda çok kötü durumda olmadığına işaret eden Ümit Leblebici, globale baktıklarında Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinde Avrupa'ya göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Özellikle güneş konusunda çok şanslı olduğumuzu söyleyen Ümit Leblebici, regülasyona da bakmak gerektiğini vurguladı. Ümit Leblebici, şöyle konuştu: “Ne kadar kültürel olarak şuna dikkat edelim, buna dikkat edelim, çevreye saygılı olalım desek de arkasına regülasyonu koymadığınız zaman ilerleme çok daha yavaş oluyor. Türkiye'de regülasyon oturmaya başladı. Hatta bazı yerlerde rakip ülkelere göre çok daha iyi durumdayız.”

İhracat yapanlara, yatırım yapanlara, sosyal projelerle ilgili danışmanlık verdiklerini anlatan Ümit Leblebici, bu danışmanlıklar sayesinde borçlanma maliyetlerini düşürmeye, bu borçlanma maliyetini düşürerek daha rekabetçi olmaya ve ihracatının büyümesine yardımcı olduklarını anlattı. Türkiye’nin en büyük girişimci bankalarından birisi olduklarını anlatan Ümit Leblebici, eşitliği sağlayabilmek amacıyla kadın girişimcilerin önünü açacak faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Kadın girişimcilerin çok iyi dönüştürdüğü projeleri olduğuna dikkat çeken Ümit Leblebici, “Eğer bu projeleri desteklersek, birbirine bağlı olan işlerin toplumsal istihbaratlarının bereketini arttırdığımız bir yapıya doğru geliriz. Bu nedenle konsept ve kavram olarak baktığımızda önümüze gelen iyi projeler, uzun vadeli finansman olanaklarıyla elde edilen kazanımları her bir müşteriye iyi anlatarak bu işi hayata geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu

Oturumdan satırbaşları

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, “Halk Bankası olarak 2050 yılına kadar sıfır karbon taahhüdü veren bankalardan biriyiz. Dolayısıyla çevreye duyarsız, karbon salımına dikkat etmeyen işletmelere kredi verme noktasında iştahımız eskisi gibi değil. Sonuçta bir dünyamız var” dedi.

Türkiye’de ilk yeşil sukuku ihraç eden banka olduklarını belirten Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, Türkiye'nin ilk ESER Sözleşmesi'ne dayalı yeşil sukuklu ihraç edilerek finanse edildiğini bildirdi.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Ne kadar kültürel olarak çevreye saygılı olalım desek de arkasına regülasyonu koymadığınız zaman ilerleme çok daha yavaş oluyor. Türkiye'de regülasyon oturmaya başladı. Hatta bazı yerlerde rakip ülkelere göre çok daha iyi durumdayız” ifadesini kullandı.

Cevaplanan sorular

Yeşil enerji projelerinin finansmanında uluslararası iş birliklerinden nasıl faydalanıyorsunuz?

Bankanızın çevresel ve sosyal riskleri yönetme stratejileri nelerdir?

Çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesinde hangi kriterleri kullanıyorsunuz?

Bankanızın kredi verme süreçlerinde çevresel ve sosyal riskler nasıl dikkate alınıyor?

Çevresel ve sosyal risk yönetimi konusunda müşterilerinizi nasıl yönlendiriyorsunuz?

Sürdürülebilirlik risklerinin yönetimi için hangi uluslararası standartları benimsiyorsunuz?

Bankanızın sunduğu sürdürülebilir finansman modelleri hakkında bilgi verebilir misiniz?