Bankalar, özel yeşil kredi paketi oluşturmalı

HALİL DEMİRDAĞ - Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı

Temiz enerji üretiminde yatırımların artması için yeşil finansman kaynaklarına ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “Temiz enerji üretiminde yatırımların artması için yeşil finansman kaynaklarına ulaşımın kolaylaştırılması gerekmektedir. Özellikle bankaların yüzde 2 kredi büyüme sınırından yeşil finansmanın muaf olmaması yatırım süreçlerinde aksamalara neden olmaktadır. Yüksek faiz oranları, uzun vadeli finansmanı verimsiz hale getirerek yatırımın geri dönüş süresini uzatmaktadır. Ayrıca, bankaların yeşil finansman üzerine özel bir kredi bütçeleri bulunmuyor maalesef, bankalar ticari kredilerden farklı olarak özel yeşil krediler paketi oluşturmalı” önerisinde bulundu.

Niğde Bor tesisiyle hedefe yaklaşılacak

Şirketin Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki 200 MW+ gücündeki güneş enerjisi santrallerinin şebekeye entegre olarak çalışmakta olduğunu belirten Halil Demirdağ, “2023 yılında Niğde Bor sahamızda 130 MW güneş enerji santrali yatırımımızın kurulum sürecine devam ettik. Bu yatırımımızdan elde edilmesi ön görülen güneş enerjisiyle yıllık 260 milyon 313 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirmeyi ve 2040 Net Zero hedefimiz doğrultusunda da 165 bin 169 ton karbondioksit net negatif emisyon üreterek Aliağa Panel & Hücre Entegre Üretim Tesisi faaliyetlerimizden kaynaklanan kapsam 2 emisyonlarımız için kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda Niğde Bor tesisimizin devreye girmesiyle sıfır karbon hedefimizde büyük bir aşama kaydedilecektir” dedi.

Smart Güneş Teknolojileri olarak, enerji sektöründe sürdürülebilirlik alanında yenilikçi teknolojiler kullandıklarını belirten Demirdağ, “Gebze, Dilovası ve Aliağa’da yer alan mevcut üretim tesislerindeki son teknoloji ile donatılmış üretim hatlarında silikon hücre bazlı FV güneş paneli imalatı gerçekleştirmekteyiz. Üretilen güneş paneli ürünleri; monokristal, PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), Multi Busbar (MBB), Bifacial, Half-Cut ve benzeri özelliklere sahiptir” bilgisini verdi.

Smart Güneş Teknolojileri olarak, yenilenebilir enerji sektöründe öncü bir rol üstlendiklerini belirten Demirdağ, “İnovatif çözümler ve düşük karbonlu vizyonumuzla sektöre katkı sağlamaktayız. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik raporlaması ve şeffaflık uygulamalarımızla, paydaşlarımızla açık ve güvenilir bir iletişim kurmayı amaçlıyoruz. Bu yıl ikincisini yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) etkilerimizin yönetimine yönelik sürdürülebilirlik politika ve faaliyetlerimizden elde ettiğimiz performans verilerimizi bulabilirsiniz. Rapor, Smart Güneş Teknolojileri tarafından GRI Standartlarına uyumlu olarak 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik stratejilerimizi oluştururken, tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alıyor ve faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki etkilerini titizlikle yönetiyoruz. Bu sayede hem ulusal hem de uluslararası alanda elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

10 bin adet lisanlı şarj ünitesi hedefleniyor

Smart Güneş Teknolojileri, geleceğin yeşil teknoloji lideri olma vizyonuyla Smart Solargize Yeşil Mobilite AŞ şirketini kurduklarını belirten Demirdağ, “Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulması Projesi’ne başlamıştır. 2030 yılında sektördeki paylarını yüzde 10'a çıkararak 10.000 adet lisanslı şarj ünitesiyle müşterilere kesintisiz ve hızlı şarj imkanı sunmayı ve sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir” bilgisini verdi. Türkiye’nin, yüksek güneş enerjisi potansiyeli ve güçlü altyapısıyla, hidrojen enerjisinde önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Demirdağ, “Bu alanda yeşil hidrojen teknolojilerini kullanarak değer yaratmayı hedefliyoruz. Gebze tesisimizde bu alanda uzun süredir AR-GE çalışmaları yapmaktayız” ifadelerinde bulund