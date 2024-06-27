Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: İklim adaleti için ülkeler adanmalı

Dünyada küresel bir adaletin sağlanması için bütün ülkelerin adanmışlık göstermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, bütün üretim faaliyetlerinde gelecek nesillerden bir şeyler çalındığını, bunun sorumluluğunun hissedilip buna göre hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

“Kendi coğrafyasında, yeni rekabetçiliğe en hızlı uyum sağlayan ülke Türkiye’dir”

Kendi rekabet coğrafyasında sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Burak Dağlıoğlu, sürdürülebilir çalışmalar anlamında bu yeni rekabetçiliğe en hızlı uyum sağlayan ülkelerden biri haline gelindiğine işaret etti. Türkiye'nin bütün hazırlıklarını sürdürülebilirlik ilkelerine ve dijitalleşmeye göre yaptığını söyleyen Burak Dağlıoğlu, Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) ile ilgili atılımlara değindi. Türkiye'nin son 20 yılda 260 milyar doların üzerinde UDY çektiğini bildiren Dağlıoğlu, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Ülkemizde 80 bin kadar uluslararası şirket var. Öncelikli gündemlerimizden biri, buradaki şirketlerin faaliyetlerini bu yeni gündeme, yeşil dünyaya, sürdürülebilir dünyaya, iklim önceliklerinin olduğu dünyaya göre hazırlaması. Burada, üretimde daha az karbon salımı, su ve enerji tasarrufunun artmasından bahsediyoruz. Bu bağlamda biz şirketlerin, bütün modernizasyon ve yatırımları için kendilerini cesaretlendiriyoruz, destekliyoruz.”

“Teknoloji girişimcileri sürükleyici faktör olacak”

İklim UDY'lerinin dünyada önem kazandığını anımsatan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, kendilerinin de bu tür yatırımları ülkeye çekmek için gayret gösterdiklerini bildirdi. Sürdürülebilirlik finansmanı denildiğinde akla ilk olarak olayın kredi ve borç boyutu geldiğini ifade eden Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak üzerinde çok durdukları bir diğer konunun ise teknoloji girişimciliği olduğunu söyledi. Bu girişimlerin küçük olsa da esnek, çevik ve inovatif yönüne dikkat çeken Dağlıoğlu, “Teknoloji girişimciler, gelecekteki bu yeşil dönüşümün en büyük sürükleyici faktörü olacak. Çünkü onların geliştirdikleri teknolojiler, diğer büyük kurumsal yapılar tarafından adapte ediliyor, ülkelerin kullanımına sunuluyor” dedi.

Türkiye'de son dönemde iklim ve iklim teknolojileriyle alakalı konularda 284 teknoloji girişimi kurulduğu bilgisini paylaşan Dağlıoğlu, “Bunların bir kısmı yatırım turuna çıkmış, bir kısmı kendi kaynaklarıyla devam ediyor. Tabii ki sayılar keşke binleri bulsa ama yine kendi rekabetçi coğrafyamıza baktığımız zaman bu 284 teknoloji girişimi önem arz ediyor" ifadesini kullandı. "Takip ettiğimiz projelerin yüzde 22'si iklim UDY'si”Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak kendilerinin bir süre önce bütün proje portföyünü sürdürülebilirlik ilkelerine göre analiz etme kararı aldıklarını bildiren Dağlıoğlu, "Bu kapsamda bir metodoloji geliştirdik. Metodololojimizi uluslararası aktörler de beğendi. Şu anda takip ettiğimiz projelerin yüzde 22'si iklim UDY'si ile alakalı. Bu bizi cesaretlendiriyor ve bunu daha yukarıya taşımak üzere kendimize bir hedef koyduk. Bu projeleri önceliklendirerek hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin iklim UDY'leri koalisyonunun kurulmasına öncülük ettiğini ifade eden Dağlıoğlu, sürdürülebilirlik ilkelerine göre proje portföyünü analiz etme konusunda oluşturdukları metodolojinin birçok uluslararası kurum tarafından kendi sistemlerine adapte edildiğini belirtti. Yakın zamanda UDY stratejisini paylaşmaya hazırlandıklarını bildiren Dağlıoğlu, "Burada, Türkiye'nin gelecek 5 yılda hangi yatırımlara odaklanacağına dair bazı öncelikler belirledik. İlk odaklardan biri de yine iklim UDY'si olacak. Bu alanda kendimize hedefler koyduk” dedi