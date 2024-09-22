DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem: Sürdürülebilir bir gelecek için birlikte hareket edelim

Küresel ölçekte kar­şı karşıya kalınan iklim krizine çözüm bulmak, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için bir­likte hareket etmenin bir zorun­luluk olduğunu ifade eden Kö­sem, “Yaşanan tehlikenin far­kında olarak gerçek anlamda bir inovasyona imza atan DÜN­YA Gazetesi, sizler için ‘Yarın’ın Dünya’sı sloganıyla çalışmaları­na devam ediyor” dedi.

"Nüfusun yüzde 92'si şehirlerde yaşıyor"

Son yıllarda kentleşme oranı­nın dünya genelinde yüzde 55’e ulaştığını belirten Kösem, bu oranın 2050 yılında yüzde 68’e çıkacağı bilgisini verdi. Türkiye üzerinde nüfusun yüzde 92’si­nin şehirlerde yaşadığını ve bu oranın artmaya devam ettiği göz önüne alındığında şehir içi ulaşım ve altyapı çözümlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Gerçekleştirilen zirvede öne çıkan tartışmaların ve sunum­ların, sürdürülebilir ulaşım ve akıllı altyapı sistemlerinin ge­leceğini şekillendirmek için kendilerine ilham vereceğini anlatan Kösem, “Hep birlikte daha yaşanabilir ve çevre dos­tu dünya için çözümler geliş­tirmek için buradayız. Sizlerle bu önemli konuları paylaşmak­tan, geleceğin ulaşım sistemle­rine yönelik vizyonumuzu oluş­turacak fikirleri paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zirve sadece bilgi paylaşımının ötesinde aynı zamanda işbir­likleri kurma, geleceğe yönelik stratejiler geliştirme fırsatı da sunuyor. Katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları he­pimizin büyük hedeflere daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşma­sını sağlayacak” diye konuştu.