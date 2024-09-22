DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem: Sürdürülebilir bir gelecek için birlikte hareket edelim
DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, DÜNYA Gazetesi olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına olan bağlılıklarının her geçen gün arttığını, gerçekleştirilen zirvenin de bu iddianın bir yansıması olarak karşılarına çıktığını belirtti.
Küresel ölçekte karşı karşıya kalınan iklim krizine çözüm bulmak, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kösem, “Yaşanan tehlikenin farkında olarak gerçek anlamda bir inovasyona imza atan DÜNYA Gazetesi, sizler için ‘Yarın’ın Dünya’sı sloganıyla çalışmalarına devam ediyor” dedi.
"Nüfusun yüzde 92'si şehirlerde yaşıyor"
Son yıllarda kentleşme oranının dünya genelinde yüzde 55’e ulaştığını belirten Kösem, bu oranın 2050 yılında yüzde 68’e çıkacağı bilgisini verdi. Türkiye üzerinde nüfusun yüzde 92’sinin şehirlerde yaşadığını ve bu oranın artmaya devam ettiği göz önüne alındığında şehir içi ulaşım ve altyapı çözümlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.
Gerçekleştirilen zirvede öne çıkan tartışmaların ve sunumların, sürdürülebilir ulaşım ve akıllı altyapı sistemlerinin geleceğini şekillendirmek için kendilerine ilham vereceğini anlatan Kösem, “Hep birlikte daha yaşanabilir ve çevre dostu dünya için çözümler geliştirmek için buradayız. Sizlerle bu önemli konuları paylaşmaktan, geleceğin ulaşım sistemlerine yönelik vizyonumuzu oluşturacak fikirleri paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zirve sadece bilgi paylaşımının ötesinde aynı zamanda işbirlikleri kurma, geleceğe yönelik stratejiler geliştirme fırsatı da sunuyor. Katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları hepimizin büyük hedeflere daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak” diye konuştu.