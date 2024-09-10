DÜNYA Gazetesi’nden 2’nci zirve: Sürdürülebilir Ulaştırma

Dünya Gazetesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın öncülüğünde ve ilgili bakanlıkların desteğiyle 2024 yılı boyunca gerçekleşecek olan 12 zirvelik kapsamlı bir program başlatmıştı. Türkiye’nin iklim ekonomisi konusundaki farkındalığını artırmayı hedefleyen bu zirve serisi, iş dünyasından sanayicilere, politika yapıcılardan sektör yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede katılım sağlayacak.

Zirve serisinin en dikkat çekici buluşmalarından biri, 'İklim Ekonomisi Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi' olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla, 20 Eylül tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ICA Ana Komuta Binası’nda gerçekleştirilecek olan zirve, ulaştırma sektöründe sürdürülebilirlik ve akıllı altyapı sistemlerinin önemini vurgulayan önemli bir platform sunacak.

Zirve sponsorluğunu ICA’nın (IC İçtaş İnşaat – Astaldi konsorsiyumu) yaptığı buluşmada, sektördeki mevcut durum, gelecekte atılması gereken adımlar ve yenilikçi çözümler ele alınacak. Akıllı altyapı sistemleri, sürdürülebilir ulaştırma çözümleri ve çevre dostu teknolojiler gibi başlıklar altında gerçekleştirilecek tartışmalar, Türkiye’nin bu alandaki yol haritasının belirlenmesine katkı sağlayacak.

Türkiye’nin 'İklim Ekonomisi Yol Haritası' belirleniyor

DÜNYA Gazetesi tarafından organize edilen bu kapsamlı zirve serisi, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sağlayacak. Zirveler, iklim ekonomisinin farklı boyutlarını ele alarak, iş dünyası ve devlet kurumları arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturacak. Zirvelerin sonuçları, Türkiye’nin iklim politikalarını belirlemede ve geleceğe yönelik stratejik adımlar atmada önemli bir referans kaynağı olacak.

2024 yılı boyunca sürecek olan bu zirve serisi, Türkiye’nin iklim ekonomisi konusundaki liderlik rolünü pekiştirecek ve uluslararası alanda ses getirecek bir girişim olarak öne çıkıyor. DÜNYA Gazetesi, bu organizasyonla Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlarken, geleceğin yeşil ekonomisinin inşasına da rehberlik ediyor. Zirvelerden elde edilen bilgiler ve sonuçlar, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda bir mihenk taşı olacak. Zirve çıktılarının BM’ye sunulacak olan rapora dönüştürülmesi ise Türkiye’nin bu alandaki kararlılığının en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.