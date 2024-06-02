Dünya Gazetesi'nden sürdürülebilir dünya için dev ‘zirve’

Dünya Gazetesi öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi’nde 7 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleştirlecek olan İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nde çok önemli konuklar ve katılımcılar bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi iş dünyası ve finans sektörü arasında köprü kuracak.

Açılık konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştireceği İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nin kapanışını ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan da İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nde yer alacak.

Ekonomi yönetiminin dümeninde yer alan üç isim, Dünya Gazetesi tarafından organize edilen zirvede bir arada olacak.

Türkiye'nin sürdürülebilir finansman yol haritası

Türkiye'nin ekonomi ve finans alanında önde gelen kuruluşlarının başkanlarını, yöneticilerini ve ekonomi yönetimini bir araya getirecek olan zirvede; Türkiye'nin sürdürülebilir finansman yol haritası ve uluslararası standartlara uyum süreci değerlendirilecek.

Zirvenin bir diğer önemli konusu ise yeşil dalga hareketinde sürdürülebilirlik yatırımlarının ve finansal araçların çevresel ve sosyal etkileri olacak.

Yeşil ekonomiye geçişte tahvil, kredi, borsa ve fonların adaptasyonu konusu, uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.

Zirveye katılacak olan yabancı konuklar da tahvil, kredi, borsa ve fonlarda yeşil dalga konulu oturumda deneyim ve bilgilerini paylaşacaklar.

İstanbul Finans Merkezi’nde 7 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek dev İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’ni Dünya Gazetesi ve gazetemizin dijital platformu www.dunya.com ile sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Sürdürülebilir dünya için ‘Zirve’de buluşalım.