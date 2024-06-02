Dünya Gazetesi'nin düzenleyeceği İklim Zirvesi’nde neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan zirve kapsamındaki panellerde Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel kuruluşlarının yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye'nin Sürdürülebilir Finansman Yol Haritası

Zirvede ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak, Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ve EBRD Türkiye Direktör Yardımcısı Şule Kılıç, 'Türkiye'nin Sürdürülebilir Finansman Yol Haritası Oturumu'nda bir araya gelecek. Bu oturumda Türkiye'nin sürdürülebilir finansman yol haritası ve uluslararası standartlara uyum süreci masaya yatırılacak.

Tahvil, Kredi, Borsa ve Fonlarda Yeşil Dalga

Dünya Gazetesi tarafından organize edilen zirvenin yabancı konukları da bulunuyor. 'Tahvil, Kredi, Borsa ve Fonlarda Yeşil Dalga Oturumu'nun katılımcıları arasında; Londra Borsası’ndan Axel Kalinowski, dünyanın en saygın kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch’in üst düzey yöneticilerinden Mikhail Solovyev gibi isimler bulunuyor. Bu oturumda ise yeşil dalga hareketinde sürdürülebilirlik yatırımlarının ve finansal araçların çevresel ve sosyal etkileri tartışılacak.

Enerji Sektörünün Sürdürülebilir Finansmana Ulaşımı ve Türkiye’deki Durum

Modoratörlüğünü Dünya Gazetesi yönetici ve yazarlarının yapacağı oturumlardan biri de ‘Enerji Sektörünün Sürdürülebilir Finansmana Ulaşımı ve Türkiye’deki Durum’ olacak. Enerji dönüşümündeki ilerlemede sürdürülebilir finansmanın rolünün masaya yatırılacağı oturuma, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, Kontek Enerji CBDO’su ve Kurucu Ortağı Ayhan Şahin, Smart Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ve GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir katılacak.

Türk Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilir Finansmanın Gelişimi ve Yönetimi

Dünya Gazetesi'nin sektöre damga vuracak zirvesinde, Türkiye’nin önde gelen bankalarının üst düzey yöneticileri de buluşacak. ‘Türk Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilir Finansmanın Gelişimi ve Yönetimi’ konulu oturuma, Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TEB Genel Müdürü Ümit Lebleci, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ gibi isimler katılacak. Bu oturumda da Türk bankalarının sürdürülebilirlik finansmanı uygulamalarının değerlendirilmesi konuşulacak.