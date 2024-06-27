Dünya, ‘sürdürülebilirliğini’ sağlamak için büyük bir değişimden geçiyor

PINAR KARAMAN - Naturel Holding Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dönüşüm Başkanı

DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nde konuşan Naturel Holding Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dönüşüm Başkanı Pınar Karaman, küresel ısınmanın dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi. Net-sıfır hedeflerine ulaşabilmek için inovasyonun gelişmesi ve yaygınlaşması gerektiğini belirten Karaman, iklim teknolojilerinin önemine dikkat çekti. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tersine çevirebilmek adına dünyanın sürdürülebilirliğini sağlamak için, çok boyutlu bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyleyen Karaman, “Dünya geneline bakıldığında her ülke kendi iklim ekonomisi ve sürdürülebilirlik finansman politikalarını kendi belirliyor. Devletler tarafından sunulan belge teşviklerin sübvansiyonlar, düzenleyici çerçeveler, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik finansman alanında destekleyici unsurlar oluşturuyor” dedi.

Sürdürülebilirlik finansmanının uzun vadeli değer yaratması ve toplumun genel refahını hedeflemesi gerektiğine işaret eden Karaman, diğer taraftan, kurumların da bu finansman kaynaklarına ulaşımları için kendi yatırım hedeflerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Kurumsal hedef ve stratejilerine göre sosyal, yönetişim ve çevre başlıklarını temsil eden ESG kriterlerinin kendi kurumsal stratejilerini entegre etmeleri gerektiğini belirten Karaman, bu konuda yaptıklarını şöyle anlattı: “Naturel Holding olarak birçok ilki gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji alanındaki vizyonumuzla yenilenebilir enerji üretimi ve EPC hizmetlerinde yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. Yeni misyonumuzla iklim teknolojilerinin birçok alanında da yer almak üzere yatırım hedeflerimizi ve kapsamımızı genişletme kararı aldık. Birleşmiş Milletler, sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerinden 11'ini benimseyerek, bunları kurumsal hedeflerimizle entegre ettik. Sürdürülebilirliği yönetim sistemlerimizin kalbine yerleştirerek aldığımız tüm kararları sürdürülebilirlik süzgecinden geçirmeye başladık. Sustain Tech Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve inovasyon alt komitemiz ile inovasyon girişim ekosistemlerinin bir parçası olduk.”

“Global paydaşlarla iş birliğine gittik”

Başarı ve etki güçlerini artırmak için lokal ve global paydaşlarımızla projeler ve iş birliğine gittiklerini anlatan Karaman, başarının ancak eşit ve kapsayıcı uygulamalar ile mümkün olabileceğini belirtti. Karaman, bu konuda sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini söyledi. Başarmak için geniş ve cesur paydaş iş birliklerine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Karaman, “Türkiye'nin sürdürülebilirlik, iklim teknolojileri ve inovasyon konularında dünyaya örnek olacak projeler üretmesi ve dünya çapındaki projelere iştirak etmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

Yeni iş birliklerine imza atıldı

DÜNYA ile söyleşisinde de şirketin yaptığı yeni iş birliklerine dikkat çeken Naturel Holding Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dönüşüm Başkanı Pınar Karaman, bu hedefleri kapsamında mayıs ayında bağlı ortaklığı Margun Enerji’nin Romanya’daki iştiraki ile 150 MWp kapasiteli bir güneş enerji santrali proje geliştirme sözleşmesini imzaladığını belirtti. Mevcut kapasitesinden yüzde 50’lik bir artış gerçekleştirmeyi beklediklerini anlatan Karaman, “Sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin de bu dönüşümü hayata geçirme noktasında grup şirketlerimiz sundukları hizmetlerle önemli bir rol oynuyor” dedi. Karaman ile Naturel Holding’in sürdürülebilir yatırımlarına yönelik merak ettiklerimizi konuştuk:

Sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişim sürecinde hangi stratejileri izliyorsunuz?

İklim teknolojileri alanında yapılan yatırımlarda öncelikli olarak doğru projeyi seçiyor, projenin hem finansal açıdan hem de ESG kriterleri açısından uygun bir model olduğuna dair çalışmalarımızı tamamlayıp ilgili kuruluşlar ile iletişime geçiyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirilen fizibilite ile projenin çevresel, sosyal ve yönetişim alanında etkileri konusunda da gerekli raporlamalar üzerinden kuruluşlarla istişare ederek süreci tamamlıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerimizi ve ESG kriterlerini tüm karar alma süreçlerine entegre ettiğimiz için yatırım kararlarımız da bu kriterleri sağlamak üzere verilmektedir.

Enerji sektöründe sürdürülebilirlik alanında hangi yenilikçi teknolojileri kullanıyorsunuz?

Paris Anlaşması 2050 net sıfır emisyon hedeflerini sağlamamız için 2030 yılına kadar enerji verimliliğini 2 katına çıkarmamız, yenilenebilir enerji kapasitesini de 3 katına çıkarmamız gerekliliği üzerinde COP28’de mutabakata varılmıştır. Biz 2023 ve 2024 yılında paydaşlarımız ile iş birlikleri yaparak iki konuda yenilikçi çözümler geliştirdik. Bunlardan birincisi güneş enerji santrallerine entegre edilen batarya depolama çözümleridir. Bu gündüz üretilen elektriğin depolanmasını sağlayarak gece de depolanan elektriği kullanma imkânı vererek yenilenebilir enerji tüketimini artırmaktadır. Diğer faydaları arasında şebeke sorunları olması durumunda santralin üretime devam etmesini sağlaması ve depolanan elektriğin alım ve satımı ile arbitraj fırsatı yaratarak net enerji maliyetlerini düşürmesi de sayılabilir. Geliştirdiğimiz diğer çözüm de Ensoft markası ile müşterilerimize sunduğumuz yapay zeka destekli santral yönetim ve izleme sistemi çözümüdür. Bu çözüm de santrallerin daha verimli ve etkin yönetimi için geliştirdiğimiz bir sistem olarak, enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Enerji sektöründe sürdürülebilir finansmana erişimde ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik hedefleri büyük çaplı çözümler gerektirdiği için, bu hedeflerin başarısı ülkeler, kurumlar ve diğer paydaşlar arası geniş iş birlikleri ile sağlanabilmektedir. Değer zincirindeki her paydaş sürdürülebilirlik yolculuğunda aynı aşamada olmayacağı için, paydaşlarımızdan gerekli bilgi, belge, destek, geri bildirim almamız bazen güç olmaktadır. Karbon ayak izi hesaplamasında tedarik zincirinden gerekli verileri toplamak buna sadece bir örnektir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek sistemik değişiklik gerekmekte olup, bu devlet tarafında kanun ve politika değişiklikleri, kurumsal tarafta da politika ve süreçlerde revizyon ihtiyacı doğurmaktadır ki, bu değişim ve dönüşüm uzun zaman alabilmektedir.

Sektörün sürdürülebilir finansmana erişim için iş dünyasına önerileriniz nelerdir?

Sürdürülebilir finansmana erişim için kurumlar hedef, strateji, iş planları ve yönetim sistemlerini sürdürülebilirlik hedefleri, ilkeleri, ESG kriterleri kapsamında gözden geçirmeli ve gerekli entegrasyonu yaparak, kurumsal değişim ve dönüşümü sağlamalıdır.

Sürdürülebilirlik raporlaması ve şeffaflık konularında şirketinizin uygulamaları nelerdir?

Yıllık yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlamasına ek olarak, LSEG platformunda ESG raporlaması yapmaktayız. Halka açık bağlı ortaklıklarımız ile zaten önemli kararları KAP açıklamaları ile duyuruyoruz. Şeffaflık değerimiz kapsamında tüm raporlamalarımız paydaşlarımızın eşit bilgiye eş zamanlı ulaşımlarını ve buna bağlı olarak doğru karar vermelerini sağlamaktadır.

Projelerin finansmanında uluslararası iş birliklerinden nasıl faydalanıyorsunuz?

Sadece finansman açısından değil, iş birlikleri değerimizle hedeflerimizin başarıyla uygulanması için lokal ve global iş birlikleriyle sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi destekliyoruz. Değer zincirinde uluslararası iş birlikleri yapmayı planladığımız kurumlar arasında sektöründe lider stratejik oyuncular, yatırım bankaları ve finansal kurumlar/yatırımcılar var. Bu iş birliklerinin bize teknoloji, pazar, iş gücü, lokal know-how ve daha iyi finansman şartları sağlama gücümüzü artırarak fayda sağlayacağına inanıyoruz.