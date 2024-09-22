“Ekolojik köprüler çevre duyarlılığı açısından önemli"
DÜNYA Gazetesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen “İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi”nde bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yabani canlıların karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygulamaları da çevre duyarlılığı açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
Hamide HANGÜL -Nilgün ÖZDEMİR -Esra TİRYAKİ
Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA’nın öncülüğünde İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun himayelerinde gerçekleştirilen zirvede, “Havada Karada Denizde Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemlerinin Türkiye Ekonomisi ve Çevre Üzerindeki Etkileri” birbirinden değerli uzmanlar tarafından değerlendirildi.
İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına ekonomik bir bakış açısından yaklaşan ve “İklim Ekonomisi” kavramını ulusal ve uluslararası boyutta ilk defa gündeme taşıyan DÜNYA Gazetesi, “İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri” başlığı ile hazırladığı zirveyi, ICA YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım İşletmesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Zirvenin açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem yaptı.
“Hedef sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek”
Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yıl artış gösteren kuraklık, kasırga, orman yangınları ve sel gibi doğal felaketlerin küresel çapta milyarlarca dolarlık ekonomik bilançoya sebep olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Bakanlık olarak, iklim krizinin ülkemiz ve dünyamız açısından verdiği olumsuz etkileri önemsiyoruz ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz.
Çevre hassasiyetine, karbon emisyonunun azaltılmasına önem vererek hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği’nin temel yaklaşımları ile birçok ortak paydaya sahiptir. Bilindiği üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2030’a kadar Avrupa kıtasında ulaşım odaklı karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına gelindiğinde ise ‘0’ karbon salımı hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır” dedi.
3 Ekolojik köprünün çalışmaları sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Yabani canlıların karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygulamaları da çevre duyarlılığı açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
Türkiye’de yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş ilk köprünün, Gülek Boğazı ile Akdeniz’i bağlayan Tarsus-Pozantı Otoyolu’nun 30. kilometresinde inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
“ICA Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım İşletmesi de otoyolu projemiz kapsamında Uskumruköy’de bir ‘Ekolojik Köprü’ inşa etti. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında toplam 8 ekolojik köprü hizmet etmekte. Aydın-Denizli Otoyolu’nda da 1 ekolojik köprünün yapımına devam ediyoruz.
Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu Ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı Mevkii gibi vatanımızın dört bir köşesinde de 15 yeni ekolojik köprü yapılmasını planladık. Demir yolu ağımızda da ilk ekolojik köprü, Ankara Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 2021 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Bu hatta bir ekolojik köprü daha planlıyoruz. Dünyada yüksek hızlı tren hattına inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğindedir. Diğer yandan Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında 3 ekolojik köprünün çalışmalarına da devam ediyoruz.”
Köprü çalışmalarındaki proje inşa alanlarında yatırımlar kapsamında etkilenen her ağacın yerini değiştirdiklerini ya da misliyle dikim gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, bu konuya özel önem verdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Çünkü bizim hedefimiz tabiatın gösterdiği yoldan gitmek; yani onu tahrip etmeden, onunla uyum içinde yaşamayı başarabilmektir. Karayolları Genel Müdürlüğümüzce 76,5 milyon, kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında da 20,2 milyon olmak üzere toplam 96,7 milyon fidanı daha yeşil bir Türkiye için toprakla buluşturduk, yeni orman alanlarını hayata geçirdik.” dedi.
2,4 milyar TL’lik yakıt tasarrufu sağlandı
“Tüm vatandaşlarımızı da çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel tedbirlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Unutmamalıyız ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımızdır” diyen Uraloğlu, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, şöyle devam etti:
“Son 22 yılda 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 505 kilometreye yükselterek yıllık yaklaşık 2 milyar 431 milyon litre akaryakıt tasarrufu elde ederken fosil yakıt tüketiminin çevresel etkisini de azaltmış olduk. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık.”