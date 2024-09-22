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“Ekolojik köprüler çevre duyarlılığı açısından önemli"

DÜNYA Gazetesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen “İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi”nde bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yabani canlıların karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygulamaları da çevre duyarlılığı açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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Hamide HANGÜL -Nilgün ÖZDEMİR -Esra TİRYAKİ

Türkiye’nin ilk ekonomi ga­zetesi DÜNYA’nın öncü­lüğünde İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıl­lı Altyapı Sistemleri Zirvesi dü­zenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun himayelerinde gerçekleştirilen zirvede, “Havada Karada Denizde Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıl­lı Altyapı Sistemlerinin Türkiye Ekonomisi ve Çevre Üzerindeki Etkileri” birbirinden değerli uz­manlar tarafından değerlendiril­di.

İklim değişikliği ve sürdürüle­bilirlik konularına ekonomik bir bakış açısından yaklaşan ve “İk­lim Ekonomisi” kavramını ulu­sal ve uluslararası boyutta ilk defa gündeme taşıyan DÜNYA Gaze­tesi, “İklim Ekonomisi Sürdürü­lebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri” başlığı ile hazırladığı zirveyi, ICA YSS Köprüsü ve Ku­zey Çevre Otoyolu Yatırım İşlet­mesi ev sahipliğinde gerçekleştir­di. Zirvenin açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ab­dulkadir Uraloğlu, İstanbul Vali­si Davut Gül ve DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem yaptı.

“Hedef sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek”

Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu, her yıl artış gösteren kurak­lık, kasırga, orman yangınları ve sel gibi doğal felaketlerin küresel çapta milyarlarca dolarlık eko­nomik bilançoya sebep olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Bakanlık ola­rak, iklim krizinin ülkemiz ve dün­yamız açısından verdiği olumsuz etkileri önemsiyoruz ve üzerimi­ze düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz.

Çevre hassasiyetine, karbon emisyonu­nun azaltılmasına önem vererek hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşı­ma yönelik projeler hayata geçiri­yoruz. Vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşma­sı ve Avrupa İklim Yasası gibi Av­rupa Birliği’nin temel yaklaşımla­rı ile birçok ortak paydaya sahip­tir. Bilindiği üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2030’a kadar Avru­pa kıtasında ulaşım odaklı kar­bon salınımını yüzde 50 azaltma­yı, 2050 yılına gelindiğinde ise ‘0’ karbon salımı hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır” dedi.

3 Ekolojik köprünün çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Yabani canlıların ka­rıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygula­maları da çevre duyarlılığı açısın­dan büyük önem arz ediyor” dedi.

Türkiye’de yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş ilk köprünün, Gülek Boğazı ile Ak­deniz’i bağlayan Tarsus-Pozan­tı Otoyolu’nun 30. kilometresin­de inşa edildiğini hatırlatan Ura­loğlu, şu bilgileri verdi:

“ICA Kuzey Çevre Otoyolu Ya­tırım İşletmesi de otoyolu pro­jemiz kapsamında Uskumru­köy’de bir ‘Ekolojik Köprü’ inşa etti. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğun­daki yol ağında toplam 8 ekolo­jik köprü hizmet etmekte. Ay­dın-Denizli Otoyolu’nda da 1 ekolojik köprünün yapımına de­vam ediyoruz.

Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu Ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçe­ken Boğazı Mevkii gibi vatanı­mızın dört bir köşesinde de 15 yeni ekolojik köprü yapılması­nı planladık. Demir yolu ağımız­da da ilk ekolojik köprü, Anka­ra Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 2021 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Bu hatta bir ekolojik köprü daha planlıyoruz. Dünyada yüksek hızlı tren hattı­na inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğindedir. Diğer yan­dan Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında 3 ekolojik köprünün çalışmalarına da de­vam ediyoruz.”

Köprü çalışmalarındaki pro­je inşa alanlarında yatırımlar kapsamında etkilenen her ağa­cın yerini değiştirdiklerini ya da misliyle dikim gerçekleştir­diklerini bildiren Uraloğlu, bu konuya özel önem verdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Çünkü bizim hedefimiz tabiatın gösterdiği yoldan gitmek; yani onu tahrip etmeden, onunla uyum içinde yaşamayı başarabilmektir. Ka­rayolları Genel Müdürlüğü­müzce 76,5 milyon, kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında da 20,2 milyon olmak üzere top­lam 96,7 milyon fidanı daha ye­şil bir Türkiye için toprakla bu­luşturduk, yeni orman alanları­nı hayata geçirdik.” dedi.

2,4 milyar TL’lik yakıt tasarrufu sağlandı

“Tüm vatandaşlarımızı da çevrenin ve doğal zenginlikle­rimizin korunması, kaynak­larımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bi­reysel tedbirlerin alınması ko­nusunda duyarlı olmaya çağırı­yorum. Unutmamalıyız ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımızdır” diyen Uraloğlu, bu konuda yapılan ça­lışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Son 22 yılda 6 bin 101 kilo­metre olan bölünmüş yol uzun­luğumuzu 29 bin 505 kilometreye yükselterek yıllık yaklaşık 2 mil­yar 431 milyon litre akaryakıt ta­sarrufu elde ederken fosil yakıt tüketiminin çevresel etkisini de azaltmış olduk. Çevreye zarar ve­ren araçların karbon emisyonunu 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık.”