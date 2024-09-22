“Ekolojik köprüler çevre duyarlılığı açısından önemli"

Hamide HANGÜL -Nilgün ÖZDEMİR -Esra TİRYAKİ

Türkiye’nin ilk ekonomi ga­zetesi DÜNYA’nın öncü­lüğünde İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıl­lı Altyapı Sistemleri Zirvesi dü­zenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun himayelerinde gerçekleştirilen zirvede, “Havada Karada Denizde Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıl­lı Altyapı Sistemlerinin Türkiye Ekonomisi ve Çevre Üzerindeki Etkileri” birbirinden değerli uz­manlar tarafından değerlendiril­di.

İklim değişikliği ve sürdürüle­bilirlik konularına ekonomik bir bakış açısından yaklaşan ve “İk­lim Ekonomisi” kavramını ulu­sal ve uluslararası boyutta ilk defa gündeme taşıyan DÜNYA Gaze­tesi, “İklim Ekonomisi Sürdürü­lebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri” başlığı ile hazırladığı zirveyi, ICA YSS Köprüsü ve Ku­zey Çevre Otoyolu Yatırım İşlet­mesi ev sahipliğinde gerçekleştir­di. Zirvenin açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ab­dulkadir Uraloğlu, İstanbul Vali­si Davut Gül ve DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem yaptı.

“Hedef sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek”

Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu, her yıl artış gösteren kurak­lık, kasırga, orman yangınları ve sel gibi doğal felaketlerin küresel çapta milyarlarca dolarlık eko­nomik bilançoya sebep olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Bakanlık ola­rak, iklim krizinin ülkemiz ve dün­yamız açısından verdiği olumsuz etkileri önemsiyoruz ve üzerimi­ze düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz.

Çevre hassasiyetine, karbon emisyonu­nun azaltılmasına önem vererek hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşı­ma yönelik projeler hayata geçiri­yoruz. Vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşma­sı ve Avrupa İklim Yasası gibi Av­rupa Birliği’nin temel yaklaşımla­rı ile birçok ortak paydaya sahip­tir. Bilindiği üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2030’a kadar Avru­pa kıtasında ulaşım odaklı kar­bon salınımını yüzde 50 azaltma­yı, 2050 yılına gelindiğinde ise ‘0’ karbon salımı hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır” dedi.

3 Ekolojik köprünün çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Yabani canlıların ka­rıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygula­maları da çevre duyarlılığı açısın­dan büyük önem arz ediyor” dedi.

Türkiye’de yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş ilk köprünün, Gülek Boğazı ile Ak­deniz’i bağlayan Tarsus-Pozan­tı Otoyolu’nun 30. kilometresin­de inşa edildiğini hatırlatan Ura­loğlu, şu bilgileri verdi:

“ICA Kuzey Çevre Otoyolu Ya­tırım İşletmesi de otoyolu pro­jemiz kapsamında Uskumru­köy’de bir ‘Ekolojik Köprü’ inşa etti. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğun­daki yol ağında toplam 8 ekolo­jik köprü hizmet etmekte. Ay­dın-Denizli Otoyolu’nda da 1 ekolojik köprünün yapımına de­vam ediyoruz.

Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu Ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçe­ken Boğazı Mevkii gibi vatanı­mızın dört bir köşesinde de 15 yeni ekolojik köprü yapılması­nı planladık. Demir yolu ağımız­da da ilk ekolojik köprü, Anka­ra Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 2021 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Bu hatta bir ekolojik köprü daha planlıyoruz. Dünyada yüksek hızlı tren hattı­na inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğindedir. Diğer yan­dan Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında 3 ekolojik köprünün çalışmalarına da de­vam ediyoruz.”

Köprü çalışmalarındaki pro­je inşa alanlarında yatırımlar kapsamında etkilenen her ağa­cın yerini değiştirdiklerini ya da misliyle dikim gerçekleştir­diklerini bildiren Uraloğlu, bu konuya özel önem verdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Çünkü bizim hedefimiz tabiatın gösterdiği yoldan gitmek; yani onu tahrip etmeden, onunla uyum içinde yaşamayı başarabilmektir. Ka­rayolları Genel Müdürlüğü­müzce 76,5 milyon, kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında da 20,2 milyon olmak üzere top­lam 96,7 milyon fidanı daha ye­şil bir Türkiye için toprakla bu­luşturduk, yeni orman alanları­nı hayata geçirdik.” dedi.

2,4 milyar TL’lik yakıt tasarrufu sağlandı

“Tüm vatandaşlarımızı da çevrenin ve doğal zenginlikle­rimizin korunması, kaynak­larımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bi­reysel tedbirlerin alınması ko­nusunda duyarlı olmaya çağırı­yorum. Unutmamalıyız ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımızdır” diyen Uraloğlu, bu konuda yapılan ça­lışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Son 22 yılda 6 bin 101 kilo­metre olan bölünmüş yol uzun­luğumuzu 29 bin 505 kilometreye yükselterek yıllık yaklaşık 2 mil­yar 431 milyon litre akaryakıt ta­sarrufu elde ederken fosil yakıt tüketiminin çevresel etkisini de azaltmış olduk. Çevreye zarar ve­ren araçların karbon emisyonunu 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık.”