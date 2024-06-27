Eksim Holding’den yeşil enerjiye dev yatırım

OSMAN ARIOĞLU - Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Eksim Holding, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak, yenilenebilir enerji projelerine olan yatırımlarını artırıyor. Şirket, 2024 yarı dönemi itibarıyla 784 MW yurtiçi rüzgar enerjisi santrali (RES) lisans gücü ve 473.6 MW kurulu gücü ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yurtdışında ise 317 MW lisans gücünde RES yatırımı bulunuyor. Türkiye’de bir adet 63 MW ve Gürcistan’da iki adet toplam 99 MW kurulu güçle hizmet veren hidroelektrik santralleri de şirketin portföyünde yer alıyor. Güneş enerjisi yatırımlarını hızlandıran Eksim Holding, ülkemizde 416.4 MW’lik lisans gücüne ulaştı ve toplamda 2.100 MW’ı aşan yenilenebilir enerji portföyünü yönetiyor. Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, yeşil finansmana erişim sürecindeki zorluklara değinerek, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasının ekonomik büyümeyi desteklediğini, ancak ilk yatırımların yüksek maliyetinin işletmeler için zorlayıcı olabileceğini belirtti. Arıoğlu, “Risk unsurlarının doğru biçimde tanımlanıp hesaplanması ve yatırımların kendini amorti etme süresine ilişkin fizibilite çalışmalarının doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilinde enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik ile kesintisiz ve kaliteli enerji ilkesiyle kadim toprakları aydınlatıyoruz. Yeşil dönüşüm kapsamında gıda alanında faaliyet gösteren Eksun Gıda markamız için elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek adına proje çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

1.1 milyon ton karbon salımını önledik

Enerji sektöründe sürdürülebilir yatırımların çevresel faydalarına da değinen Arıoğlu, yeşil dönüşüm sürecinin karbon salımını azalttığını, fosil yakıtların yerini temiz enerjiye bıraktığını ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, bu yatırımların şirketlerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Eksim Holding, enerji sektöründe sürdürülebilirlik alanında yenilikçi teknolojileri kullanarak, yapay zeka, veri analitiği ve derin öğrenme gibi teknolojilerle süreçlerine değer katıyor ve enerji piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını daha doğru bir şekilde öngörerek rekabetçi ve dinamik fiyatlandırma ile daha fazla yenilenebilir enerjiyi tüketicisiyle buluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle güneş ve rüzgar kaynaklarının, en ekonomik uzun vadeli marjinal maliyete sahip olduğunu belirten Arıoğlu, bu yatırımların orta vadeden başlayarak ekonomik enerji temini ile alternatiflerinin önüne geçtiğini ifade etti. Sürdürülebilir yatırımlarımız neticesinde enerji üretim gruplarının 2023 yılında 1.7 milyar kWh düzeyinde elektrik enerjisi üreterek, yaklaşık 1.1 milyon ton karbon eşleniği salımını da önlediğini söyleyen Osman Arıoğlu, “2024’de yatırım portföyümüzü daha da genişletiyor, artan yenilenebilir enerji üretimimizle hem fosil kaynaklardan üretimin azaltılmasına ve iklim değişikliğinin tersine çevrilmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Diğer taraftan çalışma arkadaşlarımız ve tesislerimiz kapsamında aldığımız hizmetleri de daha fazla yerel kaynaklardan karşılayarak bölgelerin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasının, ekonomik büyümeyi her zaman desteklediğini belirten Osman Arıoğlu, “Ancak bu teknoloji ve projelere yapılan ilk yatırımların yüksek olması, başlangıçta işletmeleri zorlayabiliyor. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi esnasında oluşan belirsizlikler ve geçiş süreci zorlukları, bazen yapılacak yatırımlar noktasında caydırıcı olabiliyor. Burada risk unsurlarının doğru biçimde tanımlanıp, hesaplanması ve yatırımların, kendini amorti etme süresine ilişkin fizibilite çalışmalarının doğru bir şekilde yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha yüksek sistem kullanım bedeli alınmasının yeşil enerjiye yatırım için gerekli olan sermaye birikimini azalttığını ve yatırım hızını düşürdüğünü belirten Arıoğlu, “Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları ile uzun süreli enerji tedarikinin güvence altına alınması mümkün, piyasaya tarife ve tavan fiyatı bazlı müdahalelerden kaçınılması elzem. Yenilenebilir enerji üretim santralleri, mevcut tesislere kapasite artışı ve hibrit üretim tesisleri yatırımlarının hızla devreye alınması için etkin idari izin süreçlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu yatırımlar, izin süreçlerinde etkinliğin artmasıyla hızlı biçimde ekonomiye kazandırılma potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.

Güneş ve rüzgar alternatiflerinin önüne geçiyor

Eksim Holding, enerji sektöründe sürdürülebilirlik alanında yenilikçi teknolojileri kullanarak yapay zeka, veri analitiği ve derin öğrenme gibi teknolojilerle süreçlerine değer katıyor ve enerji piyasasındaki fiyat dalgalanmalarına karşı nokta atışı öngörülerle rekabetçi fiyatlandırma yapıyor. Bu sayede daha fazla tüketiciyi yenilenebilir enerji ile buluşturduklarının altını çizen Osman Arıoğlu, “Özellikle güneş ve rüzgar kaynakları, en ekonomik uzun vadeli marjinal maliyete sahip. Bu yatırımlar; orta vadeden başlayarak ekonomik enerji temini ile alternatiflerinin önüne geçiyor” dedi.