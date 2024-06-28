Esbaş, çevreci yatırımlarıyla Avrupa Yeiş Mutabakat'a uyumu artırıyor

Ege Serbest Bölgesinde sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında çevreci uygulamaları hayata geçiren ESBAŞ, suyun tasarrufundan, yenilenebilir enerji üretimine ve atıkların geri dönüşümüne kadar 2023 yılında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Ülkemizin enerji ithalatçısı konumunda olması sebebi ile kurulduğu günden bu yana optimum enerji tüketim hassasiyeti ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, geçtiğimiz yıl, güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla, genişleme alanında yeni inşa ettikleri fabrikaların çatılarında GES kurulumlarını tamamlayarak 2.6 MW ilave yenilenebilir elektrik üretim kapasitesine ulaştıklarını, 2024 yılında ise 3.8 MW gücünde GES kuracaklarını açıkladı.

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesinin peyzaj alanlarında su tasarrufuna ağırlık verdiklerini ve 3 bin 300 m2 ilave peyzaj uygulaması yaparak, 2023 yıl sonu itibariyle toplam 200 bin 799 m2 peyzaj alanına ulaştıklarını ve bölgede mevcut alana ilave olarak 380 m2 kurakçıl peyzaj alan kazandırdıklarını vurguladı.

Yine sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında günde 25 bin kişiye yemek üreten ESBAŞ Gıda Üretim Tesisinin (EGÜT) faaliyetlerinden kaynaklanan, proses atık suyunun sulama suyu olarak kullanılması için proje çalışmasına başlandığı bilgisini veren Dr. Faruk Güler, şu bilgileri verdi: “2024 yılında uygulamaya alınacak olan proje kapsamında günde 60 m3 su geri kazanılacak ve bölgedeki yeşil alanların sulama ihtiyacının yüzde 40’ı buradan sağlanacak. 2023 yılında da organik atıkları barınak ve çiftliklere göndermeye devam eden ESBAŞ, doğayı 360 ton organik atık yükünden kurtarırken, hayvanların besin ihtiyacını da karşılamış oldu. Sıfır Atık Belgesi sahibi olan ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesindeki atıkların geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları kapsamında 2023 yılı içinde; 387 ton kâğıt karton, 131 ton plastik, 41 ton ahşap ve 50 ton metal atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Kâğıt-karton atıklarının geri dönüştürülmesi ile birlikte doğayı yıllık 147 bin 918 kg CO2 karbon salımından kurtarmış oldu. Plastiklerin geri dönüşüme kazandırılması ile de atmosferi yıllık 5 bin 381 kg sera gazından kurtarmış oldu. Atık su yönetimi kapsamında 2023 yılında Ege Serbest Bölgesindeki 721 firmada denetim gerçekleştiren ESBAŞ, atık su uygunluğu sağlamaları için firmaların yöntem, uygulama ve projelerine katkıda bulundu."