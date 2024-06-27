Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Yeşil ekonomik dönüşüm için kaynaklarımızı seferber ediyoruz

OSMAN ARSLAN - Halkbank Genel Müdürü

Sürdürülebilir ekonomiye geçişte örnek uygulamalara imza atan kurumların başında Halkbank geliyor. Sürdürülebilir yeşil büyüme stratejisiyle ülke kalkınmasına katkı sunmaya devam eden Halkbank, doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasından entegre atık yönetimine; net sıfır emisyon uygulamalarından yeşil finansman ürünlerine kadar birçok farklı projeyi kurum kültürüyle entegre ediyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bankacılık sektöründe öncü adımlar atan Halkbank, SBTi standartlarına uygun olarak 2050 yılında net sıfır taahhüdü veren ilk Türk Bankası oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gelecek nesillerin refahtan yararlanabilmesini sağlamak, daha adil ve daha temiz bir dünya için bankacılık sektörünün hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Halkbank’ın kurulduğundan bu yana toplumsal ihtiyaçları ve sorunları ele almada öncü bir rol üstlendiğini hatırlatan Osman Arslan, kamu bankası olma misyonuyla ve sürdürülebilir bir dünya için gezegene karşı sorumlu yurttaşlık ilkesiyle iş süreçlerini yeniden düzenleyerek sürdürülebilir bir geleceği şimdiden planladıklarını söyledi.

2050 için net sıfır ekonomiye geçişi sağlayan lider kuruluş olmak hedefiyle öncü uygulamalara imza atmaya devam eden Halkbank’ın sürdürülebilir gelecek için gerçekleştirdiği çalışmalar 2010’ların başına uzanıyor. Banka’nın bu kapsamda hayata geçirdiği uygulamalar, karbon emisyon azaltımından sıfır atığa; su kaynaklarının sürdürülebilirliğinden yeşil enerjiye kadar pek çok alanı kapsıyor.

81 ildeki tüm binalarına sıfır atık belgesi aldı Osman Arslan, sürdürülebilirlik konusunda attıkları adımları şöyle sıraladı: “2013 yılından bu yana, sürdürülebilirlik konusunda dünya kamuoyunu aydınlatıcı platformlardan CDP’ye (Karbon Saydamlık Projesi- Carbon Disclosure Project) raporlama yapmaktayız. CDP’nin 2021 değerlendirmesinde İklim Değişikliği Programında ve Su Programlarında “B”, Tedarikçi katılımı değerlendirmesinde ise “A-“seviyesinde skor aldık. CDP’nin 2023 değerlendirmesinde İklim Değişikliği programında “A-” olarak liderliğimizi koruduk, Su Güvenliği programında ise üst üste 2. kez en yüksek seviye olan A skorunu aldık ve Global A Listesinde tekrar yer almayı başardık. 2016 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile hizmet binalarımızı belgelendirmeye başladıktan sonra 2019 yılında tüm hizmet binalarımızı bu sisteme dahil ettik. 2017 itibariyle Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerimizi aldık. 2024 yılında ise sürdürülebilirlik performansı en yüksek olan 25 şirketin yer aldığı Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksine katıldık. 2017’de 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülünü aldık. 2019’da ISO 45001 belgesi alan ilk finans kurumu olduk ve aynı yıl yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’ne tam uyum sağladık.

2020’de ilk entegre faaliyet raporumuzu yayımladık. 2021’in sürdürülebilirlik faaliyetleri çerçevesinde ilk hamlemiz Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nün kuruluşuydu. 2021 yılında sektörde öncü bir adım daha atarak, Genel Müdürlük binalarımızın yanı sıra 81 ilimizdeki tüm hizmet birimlerimize Sıfır Atık Belgesi aldık. Dijital dönüşümü yönetmesi ve şekillendirmesi için Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulmuştur. İlgili Başkanlık tarafından koordine edilen projelerle, müşterilerimiz ile fiziki olarak etkileşim kurduğumuz şubelerimizi, güçlü teknoloji ve sürdürülebilirlik vurgusuna sahip yeni konsepte dönüştürürken, buna uygun bir hizmet modelini de hayata geçirdik. Yeni hizmet modelimiz kapsamında; “Belge Yönetimi Ekranı” sayesinde kanunların izin verdiği tüm belgelerin dijital onaylarını müşterilerimizden temin etmekteyiz. Dijital Müşteri Açılışı ile müşterilerimizin bankamıza ilk adımını dijital olarak atmasını sağlamaktayız. Bahsettiğim ve diğer dijital dönüşüm projelerimiz sayesinde yıl sonuna kadar 250 Milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlamayı planlıyoruz. Söz konusu projelerin yarattığı işgücü verimliliği de hesaba katıldığında kazanımlarımızın mali büyüklüğünün 1,9 Milyar TL olmasını beklemekteyiz.

Ayrıca; bu yıl Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve güçlendirmek, farklı sektörlerde yeni atılımlara alan açmak üzere yeni bir girişimci geliştirme programını hayata geçirdik. Girişimcileri desteklemek ve global ölçekteki ekosistem problemlerine çözüm üretmek için Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House ile iş birliği yaparak; “HUBrica adını verdiğimiz Hızlandırma Programı” nı başlattık. Bu programla girişimcilerin iş geliştirme ve inovasyon kapasitelerini artırarak dijital dönüşüme destek vermeyi hedefliyoruz