Mansur Çelepkolu: Sürdürülebilirlik, bir şeyi değil, her şeyi doğru yapmak demektir

Mansur Çelepkolu - Bulls Portföy Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür

Öncelikle Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’ne bütün emeği geçenleri kutluyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül’ün zirveye şahsen katılarak birbirinden değerli sunumlar yapmaları konunun hükümetimiz ve devletimiz nezdinde ne kadar önemsendiğini ortaya koymuştur. Sürdürülebilirlik konusu yakın gelecekte bütün yakıcılığı ile sektörlerin karşısına çıkacak ve konu vizyon düzeyinden icraat düzeyine indiğinde ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğuracaktır. Sürdürülebilirlik kavramı altında “Çevre”yi bir sosyal içerik meselesi olarak ele almak artık mümkün değildir. Konu bütünüyle bir finansman, rekabet, fiyat ve ticaret meselesidir. Küresel rekabetin devam ettirilebilmesi için firmaların bu dönüşümü 2026’ya kadar tamamlamaları da kaçınılmazdır. Bir yatırım firması olarak iyi planlanmamış bir finansman ile bu çapta bir dönüşümün sağlanamayacağını her planda dile getirdik. Bu sebeple de bu zirveye iki firmamızla güçlü destek verdik. Bulls Portföy olarak seçilen başlık kadar zirve katılımcılarının seviyesinin umut verici olduğunu değerlendiriyoruz. Kamu bankalarının en üst düzeyde temsil edilmiş olması, firmalarla bankaların karar vericiler düzeyinde bir araya getirilmiş olmaları da çok değerli idi.

Bulls Portföy olarak çabamızı sürdüreceğiz Sürdürülebilirlik, dilimize başarıyla kazandırılmış ve kapsamı son derece iyi oluşturulmuş bir kelimedir. Sürdürülebilirlik, bir şeyi değil, her şeyi doğru yapmanın gerektiği bir alandır. İlerleme için ekonomiye uygulanan bütün kuvvetlerin aynı anda aynı yönü göstermesi gerekir. Bu sebeple tarafların birlikte hareket etmesi, ortak bakış açısına sahip olmaları ve küresel bir vizyonla bu çabayı sürdürmeleri gereklidir. Sürdürülebilirlik yerel bir kavram değildir. Başarı için küresel bir planla hareket edilmelidir. Bulls Portföy olarak firmalar nezdinde bu algının yerleşmesi ve bu gerçeğin özümsenmesi için çabamızı sürdüreceğiz.