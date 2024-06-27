Resmi kalkınma yardımları kırılganlıkları da tanımalıdır

ARNAUD BUISSÉ - Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu Fransa İcra Direktörü

Marakeş'teki Dünya Bankası Grubu (WBG) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantılarında, üye ülkeler kalkınma finansmanının ölçeklendirilmesinin aciliyetini vurguladılar. Son yıllarda sağlık, iklim ve güvenlik krizlerinin olağanüstü bir şekilde bir araya gelmesi, küresel eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi. Özellikle birçok Afrika ülkesinde, son 20 yılın ekonomik ve sosyal kazanımlarını deforme oldu. Kıtada kilit sektörlerinin çoğu, 2020'de 55 milyon Afrikalıyı aşırı yoksulluğa iten COVID-19 salgınından olumsuz etkilendi.

Afrika ülkeleri, iklim değişikliğine en az katkıda bulunmalarına rağmen, küresel ısınmadan orantısız bir şekilde etkileniyor. 2022'de Madagaskar, art arda beş tropik fırtına ve siklon tarafından vuruldu ve doğrudan hasarın 658 milyon dolardan fazla veya ülkenin 2020 GSYİH'sının yüzde 4,8'ine eşdeğer. Son yarım yüzyılda, kuraklıkla ilgili riskler Afrika'da en az 500 bin ölüme ve 70 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu. Geleceğe baktığımızda, resim de aynı derecede kasvetli. 2050 yılına kadar, yeterli uyum politikaları ve yatırımları uygulanmazsa Sahel bölgesinde 13,5 milyona kadar ek insan aşırı yoksulluğa düşebilir ve iklim değişikliğinin etkileri Afrika ülkelerine yılda 50 milyar dolara mal olabilir.

Üst düzey diyaloglar arttı Uluslararası toplum, bu krizlerin ortaya çıkardığı karmaşık zorlukları ve daha cesur eylemlere duyulan acil ihtiyacı kabul etti. Fransa, Haziran ayında Yeni Küresel Finansman Paktı Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak Paris İnsanlar ve Gezegen Paktı'na (4P) yol açarken, Birleşmiş Milletler Eylül ayında Kalkınma için Finansman konusunda Üst Düzey Diyalog düzenledi.Ancak yoksullukla mücadeleyi hızlandırmak için, çok taraflı borç verenler, kalkınma finansmanı tahsis ederken ülkelerin dış ve iç şoklara karşı yapısal kırılganlıklarını göz önünde bulundurmalıdır. BM, İngiliz Milletler Topluluğu Sekreterliği ve diğer kuruluşlar halihazırda kırılganlık endeksleri üretirken, diğerleri Dünya Bankası'nda olduğu gibi hazırlık aşamasındadır. Bunlar, ekonomik, çevresel ve sosyal zorluklara vurgu yaparak çok boyutlu olmalı, aynı zamanda her kurumun benzersiz misyonunu karşılamak için uyarlanabilir olmalı.

Marakeş'teki Yıllık Toplantılar sırasında, Dünya Bankası'nın en yoksul ülkelere yönelik fonu olan Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) odaklanarak, imtiyazlı kaynakların konuşlandırılmasında ülkelerin yapısal kırılganlıklarını dikkate alma ihtiyacı üzerine bir oturum düzenlenmesine yardımcı olduk. Birçok katılımcı, IDA'nın tahsis formülünün güncellenmesinin önemini kabul etti (elbette, çok taraflı borç verenlerin temsilcileri reformlar konusunda bir pozisyon alamadı.

● Yoksullukla mücadeleyi hızlandırmak için, çok taraflı borç verenler, kalkınma finansmanı tahsis ederken ülkelerin dış ve iç şoklara karşı yapısal kırılganlıklarını göz önünde bulundurmalı.

● Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan kapsamlı bir rapora göre, meteorolojik, hidrolojik ve iklimle ilgili tehlikeler 2022'de Afrika'da 110 milyondan fazla insanı doğrudan etkiledi ve 8,5 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen ekonomik hasara neden oldu.

● Son yarım yüzyılda, kuraklıkla ilgili riskler Afrika'da en az 500 bin ölüme ve 70 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu. Çok taraflı borç verenler kalkınma yardımına daha önleyici bir yaklaşım benimsemedikçe, bu maliyetler yalnızca artacaktır.

Önleyici yaklaşım daha duyarlı olmalı

Dış ve iç şoklara karşı savunmasız olan ülkeler için, özellikle de küresel ısınmanın daha sık hale getirdiği ülkeler için eylemsizliğin maliyeti yüksektir. Dünya Meteoroloji Örgütü; meteorolojik, hidrolojik ve iklimle ilgili tehlikelerin 2022'de Afrika'da 110 milyondan fazla insanı doğrudan etkilediğini ve 8,5 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen ekonomik hasarı açıklamıştı. Çok taraflı borç verenler kalkınma yardımına daha önleyici bir yaklaşım benimsemedikçe, bu maliyetler maalesef artmaya devam edecek.