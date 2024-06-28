Sürdürülebilir kalkınma yatırımları herkes için uygun fiyatlı olmalı

WALE EDUN - Dünya Bankası Afrika Valiler Forumu Başkanı

İklim değişikliği gibi eşi görülmemiş derecede büyük ve yıkıcı bir sorun, cesur yeni düşünme ve acil eylem gerektiriyor. Ülkelerini nelerin beklediğini tahmin eden Afrika maliye bakanları, pandemi sırasında şoku atlatmak için 100 milyar dolarlık bir teşvik paketi çağrısında bulunmak üzere bir araya geldi. Bununla birlikte, dört yıl sonra, gelişmekte olan ülkelere net finansal akışlar negatife döndü. Afrika ülkelerini desteklemek için 160 milyar dolarlık AB-Afrika Küresel Ağ Geçidi Yatırım Paketi gibi mevcut taahhütlerin tam olarak uygulanması artık çok önemli.

BM Genel Sekreteri António Guterres'in yakın zamanda bize hatırlattığı gibi küresel ortalama sıcaklığın önümüzdeki beş yılın en az birinde geçici olarak sanayi öncesi seviyelerin 1,5 ° C'den fazla üzerine çıkma olasılığı %80'dir. Küresel ısınmayı Paris iklim anlaşmasının belirlediği eşiğin altında tutma mücadelesi 2020'lerde kazanılacak ya da kaybedilecek. Gerekli yatırım ve inovasyonun şimdi gerçekleşmesi gerekiyor.

Çabalarımızın hepsi finansman gerektiriyor

Nijerya ve Sierra Leone gibi ülkeler yeşil büyüme planları geliştiriyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ve iklime dayanıklı altyapıya odaklanan yatırım paketleri başlatıyor. Ayrıca Barbados, refah ve dayanıklılık elde etmek için kendi 2035 yatırım planını tanıttı. Ancak bu çabaların hepsi finansman gerektiriyor. Bridgetown Girişimi'nin küresel finansal mimaride reform önerileri, ihtiyacımız olan değişiklikleri yönlendirebilir. G20, yaklaşık 250 milyar dolarlık yeni finansmanın kilidini açabilecek bir servet vergisi talep ederek yanıt verdi ve çok taraflı kalkınma bankalarının (MDB'ler) bilançolarından yararlanarak düşük maliyetli kredilerde bir trilyon dolara kadar daha fazla harekete geçebiliriz. Ayrıca, borç sözleşmelerine eklenen iklim hükümleri ile gelişmekte olan ülkeler, büyük iklim şoklarına yanıt vermek için ihtiyaç duydukları mali alanı koruyabilirler. Ama daha fazlasını yapmalıyız. Mayıs ayında, Uluslararası Para Fonu yönetim kurulu, MDB'lerin bilançolarını genişletmelerine izin verecek olan Özel Çekme Haklarının (SDR'ler, IMF'nin hesap birimi) hibrit sermaye olarak kullanılmasını onayladı. Bu iyi bir başlangıç, ancak G20 ülkeleri bu finansal yenilikten yararlanmak için gereken SDR'leri taahhüt etmelidir. Ayrıca, imtiyazlı finansmanın (uygun koşullara sahip krediler) en savunmasız ve iklimden etkilenen ülkelere akmaya devam etmesini sağlamalıyız.

IDA ülkeleri önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir. Küresel kalay, bakır ve altın üretiminin yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar; çoğu, güneş enerjisinden yararlanmak için iyi bir konumdadır (bol güneş ışığı nedeniyle); Ve birçoğu enerji geçişi için gerekli olan mineral birikintilerine sahiptir. Ancak enerji fakirleri ve Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası tarafından başlatılan yeni bir programın öngördüğü gibi, elektrik eksikliği olan 300 milyon insana elektrik sağlamak için teknik ve finansal desteğe ihtiyaçları olacak. IDA fonunun bu yıl içinde iddialı bir şekilde yenilenmesini sağlamak ve bunu mümkün kılmak için 120 milyar dolarlık hibe ve kredinin kilidini açmak için, Dünya Bankası hissedarlarının yeni kaynaklarla adım atması gerekiyor.

Orta gelirli ülkeler –özellikle Savunmasız 20 ülkeleri (şu anda 68 ülkeyi kapsıyor) hibelere ve uzun vadeli sermayeye acilen daha fazla erişime ihtiyaç duyuyor. Gelişmekte olan küçük ada devletleri, IDA'dan "mezun olmaya" zorlanarak iyi performans için cezalandırılmamalı. Bu, dayanıklılık oluşturmak ve kalıcı iklim şoklarına karşı sigortayı sürdürmek için hala hızlı, uygun fiyatlı finansmana ihtiyaç duyduklarında onları sermaye piyasalarının insafına bırakacaktır. IMF'nin Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Güveni, savunmasız düşük ve orta gelirli ülkelerin uzun vadeli, uygun fiyatlı finansman ihtiyacına karşı gerekli duyarlılığı göstermiştir. Ancak, önümüzdeki on yılda ilerlemeyi hızlandırmak için bu tür tesislerin ve garantiler gibi ilgili mekanizmaların daha fazlasına ihtiyaç var. Çünkü gezegenin geleceğindeki ortak payımız, hem şimdi hem de geniş ölçekte hareket etmemizi gerektiriyor.