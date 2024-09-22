Vali Gül: Herkes sorunun ve çözümün parçası

Küresel iklim krizinin adından da belli olduğu üzere bütün dünyayı, tüm ülkeleri ilgilendiren küresel bir problem olduğunu vurgulayan Gül, “Ülkelerin ya da şehirlerin kendi başlarına güvenliklerini sağlamaları söz konusu. Ama iklim böyle bir şey değil. İklim konusunda bu bölgede güvenliği sağlayacağız, bu bölgede sorunu çözeceğiz deme şansımız yok.

Herkes sorunun ve çözümün bir parçası. Bu nedenle herkesin gayret göstermesi lazım” diye konuştu. Bu durumun sektörler açısından da böyle olduğuna dikkat çeken Gül, “Bu nedenle Ulaştırma Bakanımızın öncülüğünde Türkiye’de ulaştırma sektöründe yapılanlar ve yapılacakların paydaşlarla birlikte konuşulması çok değerli. Sayın Bakanımıza ve ekibine, destek veren DÜNYA Gazetesi ve paydaşlara tekrar teşekkür ediyor, bu zirvenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.