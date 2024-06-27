Yeni dönemin kapılarını aralıyoruz

AYHAN ŞAHİN - Kontek Enerji CBDO'su, Kurucu Ortak

Kontek Enerji olarak, kuruluşumuzun 30. yıldönümünde yerel ve uluslararası ölçekte büyüme hedeflerimizi genişlettik. Bu hedefler doğrultusunda, batarya depolama teknolojileri alanında güvenilir, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunacak olan yüzde 100 iştirak firmamız Maxxen Energy’i kurduk. Kontek Enerji’nin 30 yıllık bilgi birikimini ve deneyimini, Maxxen markası ile enerji depolama alanına taşıyarak yenilenebilir enerjide yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.2024'ün ilk çeyreği itibarıyla Türkiye'de toplam elektrik üretim kurulu gücümüz 106.334 MWe’ye ulaştı. Bu kapasitenin 14.000 MWe’si güneş enerjisi santrallerinden (GES) ve 12.000 MWe’si rüzgar enerjisi santrallerinden (RES) elde edilmektedir. Kontek Enerji olarak, Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefini desteklemek için, Solar Alliance partnerimizle birlikte 2024 yılında 300 MWp gücünde güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyoruz. 2025 yılında faaliyete geçecek olan Maxxen Energy ile, enerji depolama teknolojilerinde Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmeyi ve ülkemizin karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyoruz.

“Çin ile enerji köprüsü kurduk”

Çin’in enerji depolama ürünlerinde lider üreticilerinden Hithium Enerji ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladık. Hithium gibi global çapta lider bir şirketle iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık ile dünyamız için daha temiz bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım attık. Batarya enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırarak, dünya