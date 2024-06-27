Yeşil projeler için uygun finansman alternatifleri az

"Lydia Holding olarak sürdürülebilir enerji çevre, sosyal yapı ve ekonomik çerçevede bir bütün olarak görüyor ve önemsiyoruz. Bu önemin sonucu olarak ilk yatırımızı sürdürülebilir enerji alanına yaptık” diyen Lydia Holding CEO’su Hüseyin Kaya yeşil projelerin genellikle yüksek başlangıç maliyetlerine sahip olduğuna değinerek “Bu maliyetleri de finanse etmek kolay değil” dedi. Lydia Holding ve çalışmaları hakkında bilgi veren Kaya, “Bildiğiniz üzere Borsa İstanbul’da işlem gören Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) ve MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklıları bulunmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcılarımıza ve kamuya duyurulduğu üzere, Tetamat Gıda ana sözleşme ve faaliyet konusunu enerji şirketi olarak değiştirmek üzere karar almış ve ilgili kurumların izin süreci devam etmekte olup aynı zamanda da bu iki şirketimizin de birleşme sürecine başlanmıştır. Gerekli izinler ve şirket yetkili organların onayı neticesinde bu iki şirketimiz Lydia Yeşil Enerji Kaynakları AŞ bünyesinde sürdürülebilir enerjiyi alanında faaliyet gösterecektir. Yatırımlarımız Lydia Yeşil Enerji üzerinde olacaktır” açıklamasını yaptı. Lydia Holding CEO’su Hüseyin Kaya ve Lydia Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Fatma Zehra Çevik şunları anlattı:

Yeşil finansmana erişim sürecinizde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?

Yeşil finansmana erişim sürecinde sektörün karşılaştığı zorlukları paylaşmak daha doğru olacaktır. Çünkü yeşil projeler genellikle yüksek başlangıç maliyetlerine sahiptir. Bu maliyetleri de finanse etmek kolay değildir. Yeşil projeler için uygun finansman kaynaklarını bulma, yeşil finansman hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak ve başvuru süreçlerini anlama konusunda da zorluklar yaratabilmektedir. Yeşil finansmana erişim için gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde, projelerin finansman bulması süreç olarak zorluklara sebebiyet verebilmektedir. Yeşil projeler için uygun finansman alternatiflerinin az olması da projelerin gerçekleşmesini zorlaştırabilmektedir. Bu hususta özellikle sermaye piyasası araçlarından yararlanılması ya da yararlanabilme imkânına erişim önem taşımaktadır. Her ne kadar, yeşil finansmana erişim süreci karmaşık ve zorlayıcı görünse de doğru stratejiler ve çözümlerle bu engeller aşılabilir.

Enerji sektöründe sürdürülebilir yatırımların iş dünyasına sağladığı çevresel faydalar nelerdir?

Enerji sektöründe sürdürülebilir yatırımlar, iş dünyasına önemli çevresel faydalar sağlar. Bu faydalar, hem doğrudan çevresel etkileri hem de dolaylı olarak iş dünyası üzerindeki olumlu etkileri içermektedir. Karbon emisyonlarının azaltılmasından doğal kaynakların korunmasına, hava kalitesinin iyileştirilmesinden biyoçeşitliliğin korunmasına kadar birçok alanda önemli katkılar sağlar. Bu faydalar, iş dünyasının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.

Sürdürülebilir enerji projelerinizin ekonomik getirisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sürdürülebilir enerji projelerinin ekonomik getirisini değerlendirirken dikkate alınması gereken çeşitli faktörler ve yöntemler bulunmaktadır. Finansal yönetim ve değerlendirmeler de kullanılan bazı anahtar yöntemler ve faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz. Çevresel ve Sosyal Fayda Maliyet Analizi, Sürdürülebilir enerji projeleri genellikle çevresel ve sosyal faydalar sağlar. Bu tür projelerin ekonomik değerlendirmesi yapılırken, karbon emisyonlarının azaltılması, enerji güvenliği, istihdam yaratma ve toplumsal faydalar gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Diğer taraftan, Net Bugünkü Değer (NPV) Analizi, İç Verim Oranı (IRR), Geri Dönüş Süresi (Payback Period), Nakit Akışı Analizi, Duyarlılık Analizi, Seçeneklerin Gerçek Opsiyon Analizi, Vergi Teşvikleri ve Sübvansiyonlar, Yenilenebilir Enerji Sertifikaları ve Karbon Kredileri, projelerin ekonomik değerlendirmesinde önemli yer tutmaktadır.

Yeşil yatırımların uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yeşil yatırımların (sürdürülebilir ve çevre dostu yatırımlar) uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir konudur. Bu tür yatırımlar, çevresel faydaları artırırken aynı zamanda finansal getiri sağlama potansiyeline de sahiptir. Çevresel ve sosyal faktörler olarak, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele için önlemler alınması gerekmektedir. Yeşil yatırımlar, bu mücadelede önemli bir rol oynar ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Uzun vadede toplumların ve ekonomilerin daha dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca kurumsal sosyal sorumlulukta sürdürülebilir yatırım stratejileri, kurumsal itibarı artırabilir ve müşteri ile paydaş güvenini kazanabilir. Ekonomik ve finansal faktörler olarak da büyüyen pazar, yeşil teknolojilere ve sürdürülebilir çözümlere olan talep artmaktadır. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, enerji verimliliği çözümleri ve sürdürülebilir tarım gibi alanlar, büyüyen pazarlar arasında yer almaktadır. Bu artan talep, yeşil yatırımların uzun vadeli finansal getiri sağlamasına yardımcı olmaktadır. Politik ve regülasyon desteği olarak birçok hükümet, çevre dostu politikalar ve teşvikler sunulmaktadır. Karbon vergileri, sübvansiyonlar ve yeşil tahvil gibi finansal araçlar, yeşil yatırımları teşvik etmektedir. Bu tür düzenlemeler, yeşil yatırımların finansal sürdürülebilirliğini artırabilir. Risk ve getiri dengesi içinde geleneksel fosil yakıt yatırımlarına kıyasla, yeşil yatırımlar daha düşük risk ve daha sürdürülebilir getiri profiline sahiptir. Fosil yakıtların fiyat oynaklığı ve düzenleyici riskler, yeşil yatırımların cazibesini artırmaktadır. Yeşil yatırımlar, ekonomik, sosyal ve en önemlisi çevresel sürdürülebilirlik açısından umut vaat etmektedir.

Sürdürülebilir enerji projelerinin finansmanı için kullanılan veya kullanılabilecek finansal araçlar nelerdir?

Sürdürülebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesini ve finansal sürdürülebilirliği önemli bir husustur. Bunun için kullanılabilecek ve ya desteklenebilecek araçları şu şekilde sıralayabiliriz.

1 - Yeşil Tahviller (Green Bonds): Çevre dostu projeleri finanse etmek için ihraç edilen tahvillerdir. Bu tahviller, yenilenebilir enerji projeleri gibi sürdürülebilir enerji girişimlerini destekler.

2 - Yenilenebilir Enerji Kredileri (Renewable Energy Loans): Bankalar ve finansal kurumlar tarafından yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için verilen kredilerdir. Bu krediler, düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme planları sunabilir.

3 - Devlet Teşvikleri ve Hibeler (Government Grants and Subsidies): Hükümetler, sürdürülebilir enerji projelerini teşvik etmek için çeşitli hibe ve teşvik programları sunmaktadır. Bu finansman, projelerin başlangıç maliyetlerini azaltmaya belli bir süre yardımcı olabilir.

4- Özsermaye (Equity Financing): Şirketler, halka arzlarla özkaynaklarını güçlendirerek yeni projelerini finanse edebilirler. Bu yöntem, yatırımcıların şirketlere ortak olmasıdır.

5 - Girişim Sermayesi (Venture Capital): Girişim sermayesi şirketleri, yenilikçi ve yüksek büyüme potansiyeline sahip sürdürülebilir enerji projelerine yatırım yapabilmektedir.

6- Kitle Fonlaması (Crowdfunding): Kitle fonlaması platformlarıyla küçük yatırımcıların projeye katkıda bulunmasını sağlayarak finansman elde edilebilir.

7- Özel Sermaye Fonları (Private Equity Funds): Bu fonlar, sürdürülebilir enerji projelerine yatırım yaparak yüksek getiri elde etmeyi hedefleyen özel sermaye yatırımcılarından oluşur.

8 - Enerji Alım Anlaşmaları: Projelerin finansmanında önemli bir rol oynar. Bu anlaşmalar, enerji üreticileri ile enerji alıcıları arasında uzun vadeli enerji satışı anlaşmalarıdır ve proje finansmanı için istikrarlı bir gelir kaynağı sağlar. Bu araçlar, sürdürülebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesini ve finansal sürdürülebilirliğini ciddi şekilde destekler.

Sürdürülebilir yatırımların çevresel faydalar

● Karbon Emisyonlarının Azaltılması

● Hava Kalitesinin İyileştirilmesi

● Su Kullanımının Azaltılması: Fosil yakıtların çıkarılması ve işlenmesi, büyük miktarda su tüketir.

● Doğal Kaynakların Korunması

● Biyoçeşitliliğin Korunması

● Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm

● Enerji Verimliliği ve Tasarruf

● Kirlilik ve Çevresel Bozulmanın Azaltılması

● İklim Değişikliği ile Mücadele

● Yeşil İstihdam Yaratma

Yenilikçi teknolojiler her geçen gün büyüyor

Yenilikçi teknolojiler, enerji sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli araçlar sunmakta ve küresel enerji sistemlerinin daha temiz, verimli ve çevre dostu hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Güneş enerjisi alanında gelişmiş güneş panelleri ve fotovoltaik teknolojiler, rüzgar enerjisinde offshore (deniz üstü) rüzgar çiftlikleri ve yüksek verimli rüzgar türbinleri, jeotermal enerjide yerin altındaki ısının enerjiye dönüştürülmesi için kullanılan yeni teknolojiler, biyokütle enerjisinde ise atık ve biyolojik materyallerden enerji üreten sistemlerdir. Diğer taraftan konu ile ilgili enerji depolama teknolojileri, akıllı şebekeler ve dijitalizasyon, enerji verimliliği teknolojileri, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin sektör için faydalı gelişmeler barındırmaktadır.