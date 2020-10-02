İklimlendirme ihracatında toparlanma başladı

02 Ekim 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL /İSTANBUL

İklimlendirme sektöründe eylül ayında daralma durdu, artış başladı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, sektörün 1-21 Eylül aralığındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış gösterdiğini açıkladı. Online basın toplantısında konuşan Şanal, pandemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan daralmanın iklimlendirme sektörüne de olumsuz yansıdığını hatırlatarak, 1 Ocak-21 Eylül tarihleri arasında sektör ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4’lük bir kayıpla yaklaşık 3,1 milyar dolar olduğunu söyledi. Düşüşteki bu oranın yüzde 11,5’lik Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu belirten Şanal, yılın ikinci çeyreğinde görülen yüksek daralmanın hız kestiğini, eylülde yeniden artışa geçtiklerini ifade etti. Şanal, “Toparlanma başladı. Salgında ikinci bir dalga yaşanmazsa göstergelerin yukarı hareketini sürdüreceği öngörülüyor” dedi.

Yüzde 100 taze havalı sistemlerin kullanımı artacak

İklimlendirme sistemlerinde salgına karşı yeni dizaynların ve yüzde 100 taze havalı iklimlendirme sistemlerin kullanımının artacağını dile getiren Şanal, yeni ürün geliştirme hazırlıkların yapıldığını söyledi. Ayrıca sektörde yeni dönemde Ar-Ge ve inovasyon alanında yatırımlarını artıracağını belirten Şanal, çevre odaklı, sağlık ve hijyen merkezli ürün ve hizmet çeşitliliğinin artacağını iletti. Sektörlerinin 2019 yılında 4 milyar 678 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Şanal, “Aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99 olarak sağlandı. Dünyada sektörün toplam ithalat büyüklüğü 504,7 milyar dolar. Türkiye’nin bu pastadan aldığı pay yaklaşık yüzde 1. Hedefimiz bu payı yüzde 1,5’a çıkarmak” diye konuştu.

Şanal, “Yurt dışı hedeflemeli reklamlar ve iletişim faaliyetleri artacak. İSİB olarak bu yıl ilk sanal heyet organizasyonunu eylülde Kazakistan’a yaptık. Bu yıl içinde Katar, Etiyopya, Ukrayna ve Kolombiya’ya yönelik sanal ticari heyetler devam edecek. Bu doğrultuda İSİB olarak toplu tüm ticari aktivitelerimizi dijital platforma taşıyarak 2021 yılında 16 adet dijital dış ticaret heyeti organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye, split klimada ilk 10’u hedefliyor

Sektörün 2019’da Türkiye ihracatından yüzde 2,6 oranında pay aldığını aktaran Mehmet Hakkı Şanal, Türkiye’nin Avrupa’nın üretim üssü konumuna geldiğini belirtti. Şanal, “Türkiye, split klimadaki üretim kapasitesiyle Avrupa pazar lider, radyatör ve havlupan ihracatında dünya lider. Soğutma, tesisat, yalıtım ve havalandırma gibi ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İç pazarda ev tipi klima satışları yüzde 10 arttı

İklimlendirme soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) tarafından Türkiye’nin 2020 yılı iklimlendirme sektörünün yaz ve COVID-19 karnesini açıklandı. İstatistik sonuçlarına göre, en büyük pazar olan ev tipi klima ve değişken debili klima sistemlerinde (VRF / VRV / VRS) pazarın, önceki yıla göre yüzde 10’a yakın bir büyüme gösterdiğini ileten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, “Sahil bölgelerindeki müstakil evlerde yaygın olarak kullanılan ısı pompası cihazlarında ise önceki yıla göre satışlarda yüzde 70’lik artış görüldü. Konutlarda kullanılan duvar tipi klima cihazlarının ise satışlarında yüzde 9 büyüme yaşandı” dedi.