Salgın, ev tipi klima satışlarını patlattı

21 Temmuz 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte klima satışları hızlandı. Sektör temsilcileri son bir ayda satışların yaklaşık yüzde 50 arttığına vurgu yaparken, en fazla talep ev tipi klimalara oldu. Küresel iklim değişikliğinin etkisinden dolayı Türkiye’de yazların daha sıcak ve nemli geçmeye başladığını belirten İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, “Pandemi döneminde iç hava kalitesinin önemi ön plana çıktı. Yaz aylarını çoğunlukla evlerinde geçirenler için havalandırma, daha iyi iç hava kalitesi, daha iyi nefes alma, daha az alerjen ve dolayısıyla iç mekan konfor şartları büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında split klima/ev tipi klima satışlarında ciddi bir artış olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Haziranın ilk 20 gününde klima satışlarının mayıs ayının aynı dönemine

göre yüzde 50 arttığını belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Klima tarafında vergi artışı kaynaklı fiyat değişimi beklentisi ve hava sıcaklıklarının yükselmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında artış yaşanmasına neden oldu” dedi.

Geçen ay ihracat yüzde 25.9 arttı Türkiye iklimlendirme sektörü, yılın ilk 5 ayında yüzde 13.5 ihracat kaybı yaşadı. Bu yılın haziran ayında ise yurtdışı satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 artış gösterdi. Bu kapsamda ilk üç ayda yüzde 3. 1 artan ihracat, altı ay sonunda yüzde 8.5 azaldı. Türkiye’nin iklimlendirme sektörü ihracatından en büyük payı AB ülkeleri alıyor.

“Pandemi ile değişen ticarete odaklandık”

TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, sektör ihracatının 2020 yılının son çeyreğinde hızlanacağını belirterek, “Ayrıca bu yıl sahip olunan güçlü altyapı sayesinde uluslararası projeler ve yeni yapılan hastane yatırımlarında sektörün önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Normalleşme ile beraber dünya genelinde pandemi sürecinden sonra ticaretin şeklinin değişeceği muhakkak. Biz de bu konuda çalışmalarımızı yapıyor ve ticaretin yön değiştirdiği ülkelerdeki pastadan alacağımız payı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.