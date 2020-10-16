10 işletmenin 9’u teknoloji inovasyonlarının başarısına inanmıyor

16 Ekim 2020

Kaspersky, tarafından yaptırılan araştırmaya göre, her 10 işletmenden 9’u teknoloji inovasyonlarının ortaya çıkmadan başarısız olduğu görüşünde.

Kurumsal inovasyonla ilgili bir dizi alanı araştırması için bağımsız pazar araştırma şirketi Savanta'yı görevlendiren Kaspersky, konuyla ilgili araştırmasını yayınladı. Araştırma kapsamında Temmuz 2020'de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MEA), Asya Pasifik Bölgesi (APAC), Latin Amerika (LATAM), Kuzey Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) çalışan ve inovasyon süreçlerine dahil olan 304 üst düzey karar vericiye çevrimiçi anket yapıldı.

Konuyla ilgili Kaspersky tarafından yapılan açıklamaya göre, işletmelerdeki inovasyon liderlerinin yüzde 92'si projelerinin ortaya çıkmadan önce başarısız olduğuna inanıyor. Bu inovasyonların çoğu geliştirme aşamasını bile geçemiyor.Bilgi Teknolojileri (BT) Güvenlik departmanlarıyla iş birliği eksikliği, bir projenin asla yayınlanmama olasılığını artırıyor.

İşletmeler tarafından geliştirilen yeni ürünler genellikle başarılı olmayabiliyor. Nintendo’nun VR teknolojisini ilk kez kullandığı Virtual Boy oyun konsolu ve Nike FuelBand fitness cihazı buna örnek gösterilebilir. GE deneyiminin de gösterdiği üzere, dahili süreçlerin dönüşümü her zaman istenen sonuçları vermeyebiliyor. Bununla birlikte, halihazırda halka açık olarak başlatılan projelerin başarısızlığı buzdağının sadece görünen kısmını oluşturuyor.

Başarısızlık temel nedeni, net bir plana ve yapılanmanın olmaması

İnovasyon süreçlerine dahil olan 53 üst düzey karar vericinin katıldığı Kaspersky araştırmasına göre, geliştirme aşaması inovasyon yaşam döngüsünün en zorlayıcı aşamasına karşılık geliyor. Bu, kendi deneyimlerine dayanarak yanıt verenlerin üçte biri (yüzde 37) tarafından onaylandı.

Çoğu işletme için başarısız inovasyonun temel nedeni, katılımcıların beşte birinin (yüzde 19) net bir plana ve yapılanmaya sahip olmaması olarak görüldü. Açıklamaya göre bu, karlı ve makul bir çözüme dönüştürmede uygulama yeteneğinin parlak bir fikir bulmak kadar önemli olduğu anlamına geliyor. Yol haritası oluşturulduktan sonra, rakip faaliyetlerine, pazar eğilimlerine ve sektördeki dalgalanmalara ayak uydurmak için onu düzenli olarak gözden geçirmek gerekiyor.

Siber güvenlik temel etken

Açıklamaya göre, siber güvenlik, projelerin başarısız olmasının en önemli nedenleri arasında yer almıyor. Yine de sürecin başlarına bir Bilgi Güvenliği Direktörü (CISO) dahil etmeyerek işletmelerin inovasyonlarının başarılı olmama olasılığını artırdığına dair ortak bir inanç olduğu ortaya çıkıyor. Anketi cevaplayanların yüzde 55’i bu görüşe katılıyor. Bunun nedeni, projelerde çok katmanlı siber güvenlik kurallarının uyarlanamaması ve katılımcıların yarıdan fazlasının (yüzde 60) şirketlerinde BT güvenlik politikasının inovasyonu engellediğine inanılması olarak ortaya çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İşletme Yöneticisi Alexander Moiseev, "Bir işletmenin yenilik yapması için risk alması ve bu süreçte bazı başarısızlıklara hazır olması gerekir. Gerçekten yeni bir şey ortaya koymak istediğinizde bunlar kaçınılmazdır. Bununla birlikte, ortaya çıkan bir teknolojinin veya ürünün sonuca ulaşmasını sağlamak için atılabilecek bazı pratik adımlar hala var. Siber güvenlik kurumsal bir engel olmak zorunda değildir, ancak projenin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Şirketiniz için bir sonraki teknolojik atılımı planlarken CISO'yu erkenden bu işe dahil ettiğinizden emin olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA