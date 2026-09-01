11 bin kişi işten çıkarıldı, bin kişi daha sırada

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Reklamcılığın küresel ölçekteki en büyük oyuncularından WPP’de küçülme dalgası sürüyor. Müşteri bütçelerindeki baskı ve yapay zekâ destekli iş akışlarıyla yapılanmasını değiştiren şirket, mevcut kesintilere yenisini eklemeye hazırlanıyor.

WPP’de bin kişiye kadar yeni kesinti

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, 2026 sonuna kadar dünya genelinde bin kişiye varan yeni bir işten çıkarma gerçekleştirmeyi planlıyor. Kesintiler, Üst Yönetici Cindy Rose tarafından yürütülen kapsamlı dönüşüm programının bir parçasını oluşturuyor.

Yeni kesintilerin hangi ülkeleri, şirketleri ve görevleri etkileyeceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. WPP de bin kişilik üst sınıra ilişkin resmî bir duyuru yayımlamadığı için nihai sayının planın uygulanma biçimine göre değişebileceği belirtiliyor.

İki yıldan kısa sürede 11 bin kişilik kayıp

WPP’nin 2025 yılının başından bu yana yaklaşık 11 bin çalışanıyla yollarını ayırdığı ve şirketin toplam çalışan sayısının 30 Haziran 2026 itibarıyla 97 bin 388’e gerilediği bildirildi. Yeni planın üst sınırdan uygulanması durumunda kayıp yaklaşık 12 bin kişiye ulaşabilecek.

Şirket aynı dönemde yalnızca çalışan sayısını azaltmakla kalmadı. Dağınık holding yapısını sadeleştiren WPP; medya, yaratıcı hizmetler, prodüksiyon ve kurumsal çözümler faaliyetlerini dört ana birim altında toplamaya başladı.

Londra’daki ofis alanlarının azaltılması ve temel faaliyetlerin dışında kalan şirketlerin elden çıkarılması da programın diğer ayaklarını oluşturuyor. Bu tablo, kesintilerin geçici bir tasarruf önleminden çok daha geniş bir kurumsal dönüşümün parçası olduğunu gösteriyor.

Yapay zekâ tek neden değil

WPP, yapay zekâ destekli WPP Open platformunu yaratıcı içerik üretimi, prodüksiyon ve medya kampanyalarında daha yoğun kullanıyor. Şirket ayrıca Google, Meta ve Amazon Web Services ile yaptığı iş birliklerini genişleterek tahmin ve üretim araçlarını doğrudan platformuna ekledi.

Yüksek hacimli bazı görevlerin otomatikleştirilmesi, daha küçük ekiplerle daha fazla iş yapılabilmesini sağlıyor. Ancak çalışan sayısındaki düşüşün tamamını yapay zekâya bağlamak mümkün görünmüyor.

WPP’nin resmî açıklamaları, önceki dönemden kalan müşteri kayıplarının, zayıflayan reklam harcamalarının ve aynı işi yapan destek birimlerinin birleştirilmesinin de küçülmede etkili olduğunu gösteriyor. Yapay zekâ bu nedenle tek başına neden olmaktan çok dönüşümü hızlandıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Gelir baskısı küçülmeyi hızlandırdı

WPP’nin geliri 2026 yılının ilk yarısında yüzde 4,4 azalarak 6 milyar 373 milyon sterline geriledi. Şirketin müşteriler adına yaptığı bazı harcamalar çıkarıldıktan sonra kalan geliri ise yüzde 5,6 düşüşle 4 milyar 745 milyon sterlin oldu.

En büyük 25 müşteriden sağlanan gelir benzer bazda yüzde 6,3 azalırken telekomünikasyon, medya ve eğlence sektöründeki gerileme yüzde 14,8’e ulaştı. Finansal hizmetler tarafında yüzde 13,4, teknoloji ve dijital hizmetlerde ise yüzde 9,2 düşüş kaydedildi.

Çalışan ve işten çıkarma maliyetlerinin azalması, gelirdeki gerilemeye rağmen kâr marjının korunmasına yardımcı oldu. Bu durum, istihdam kesintilerinin şirketin mali hedeflerinde oynadığı rolü de ortaya koydu.

Reklam sektöründe 18 bin kişilik kayıp

Küçülme yalnızca WPP ile sınırlı değil. Financial Times’ın derlediği verilere göre Omnicom, Dentsu ve Interpublic Group gibi büyük reklam grupları son 18 ayda toplam en az 18 bin kişilik kesinti gerçekleştirdi.

Müşterilerin reklam üretiminde kendi yapay zekâ araçlarını kullanmaya başlaması, geleneksel ajansların sunduğu bazı hizmetlere olan ihtiyacı azaltıyor. Reklam grupları buna karşılık veri, teknoloji ve yapay zekâ hizmetlerini büyütürken geleneksel yönetim katmanlarını ve destek görevlerini küçültüyor.

WPP, 2026 yılı içinde 100 milyon sterlin tasarruf sağlamayı, 2028’e kadar ise yıllık brüt tasarrufu 500 milyon sterline çıkarmayı hedefliyor. Şirket tasarrufun bir bölümünü hızlı büyüyen teknoloji alanlarına aktarırken 2027 içinde yeniden organik büyümeye dönmeyi planlıyor.