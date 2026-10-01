110 milyar dolarlık Hollywood savaşında kilit açıldı: Kontrol el değiştiriyor

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Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery’yi satın almak için aylardır verdiği hukuk mücadelesinde dengeleri değiştiren karar geldi. ABD’de federal mahkeme, 12 eyaletle varılan uzlaşmayı onaylayarak 110 milyar dolarlık işlemin tamamlanmasının önündeki en büyük engellerden birini kaldırdı.

Kararla birlikte HBO, CNN, CBS, Paramount+, Warner Bros., Paramount Pictures, Discovery ve DC gibi dünyanın en tanınmış medya ve eğlence markalarını aynı yapı altında buluşturacak dev birleşmenin tamamlanması için yol açıldı.

110 milyar dolarlık anlaşmada mahkeme engeli kalktı

California Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi, Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasındaki satın alma işlemine karşı 12 eyaletin açtığı davada tarafların ulaştığı uzlaşmayı onayladı.

Eyaletler daha önce birleşmenin sinema ve televizyon sektöründe rekabeti azaltabileceğini, içerik üretimini düşürebileceğini ve tüketiciler açısından fiyat baskısı yaratabileceğini savunarak işlemin durdurulmasını istemişti.

Mahkeme kararıyla bu süreçteki temel hukuki engel ortadan kalktı. Satın alma işleminin 6 Ekim’de tamamlanması bekleniyor.

Warner Bros. için 81 milyar dolar ödenecek

Anlaşmanın rakamları Hollywood tarihinin en büyük işlemlerinden birini ortaya koyuyor.

Paramount, Warner Bros. Discovery’nin hisseleri için hisse başına 31 dolar nakit ödeyecek. İşlemin öz sermaye değeri yaklaşık 81 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Warner Bros. Discovery’nin borçlarının da hesaba katılmasıyla toplam işletme değeri yaklaşık 110 milyar dolara ulaşıyor.

Paramount daha önce işlemin finansmanında 47 milyar dolarlık yeni öz kaynak kullanılacağını açıklamıştı. Anlaşma ayrıca onlarca milyar dolarlık borç finansmanıyla destekleniyor.

HBO, CNN ve CBS aynı çatı altında

Satın alma tamamlandığında medya sektöründeki güç dengesi önemli ölçüde değişecek.

Paramount tarafında Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Showtime ve Paramount+ bulunuyor.

Warner Bros. Discovery ise Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, Discovery Channel ve DC Studios gibi dünyanın en değerli medya ve eğlence varlıklarından bazılarını bünyesinde barındırıyor.

Birleşen grubun film arşivinde 15 binden fazla yapım bulunacak. Harry Potter, Batman ve DC evreni, Game of Thrones, Mission: Impossible, Top Gun, Star Trek, Transformers ve SpongeBob gibi küresel markalar aynı şirket çatısı altında toplanacak.

Mahkeme onayı karşılıksız gelmedi

Paramount’un satın alma işlemini tamamlayabilmesi için önemli yükümlülükler üstlenmesi gerekiyor.

Şirket, birleşmenin ilk iki yılında yılda en az 30 filmi sinemalarda gösterime sokacak. Üçüncü yıldan itibaren bu sayı en az 32 filme çıkacak.

Ayrıca beş yıl boyunca ABD’deki film üretimine mevcut planlarının üzerine en az 1,5 milyar dolar ek yatırım yapılacak.

Film üretim hedeflerinin yerine getirilmemesi halinde ise çok daha ağır bir yaptırım gündeme gelebilecek. Anlaşmada belirlenen şartlara uyulmaması durumunda Paramount’un Miramax’ı elden çıkarmak zorunda kalabileceği hükümler arasında bulunuyor.

Çalışanlar için 47,5 milyon dolarlık fon kurulacak

Birleşmenin Hollywood çalışanları üzerindeki etkisi de anlaşmanın en kritik başlıklarından biri oldu.

Paramount, birleşme nedeniyle işini kaybeden veya mesleki dönüşüm ihtiyacı yaşayan çalışanlar için beş yıl boyunca kullanılmak üzere 47,5 milyon dolarlık bir fon oluşturacak.

Şirket ayrıca bağımsız filmlerin satın alınması için yılda 5 milyon dolar olmak üzere toplam 25 milyon dolarlık ayrı bir fon kuracak.

Mevcut toplu iş sözleşmelerinin korunması ve sendikalarla görüşmelerin sürdürülmesi de anlaşmanın hükümleri arasında yer alıyor.

CNN ve CBS için ayrı denetim geliyor

Birleşmenin en tartışmalı alanlarından biri haber kuruluşlarının geleceği oldu.

CNN ile CBS News’ün aynı şirketin kontrolüne geçmesi üzerine gazetecilik faaliyetlerinin bağımsızlığı konusunda endişeler gündeme gelmişti.

Varılan uzlaşmaya göre birleşen şirket, CNN ve CBS News’ün editoryal bağımsızlığının korunmasını gözetmek üzere ayrı bir kurul oluşturacak.

Paramount ve Warner Bros.’un temel kablolu televizyon kanalları için yürütülen dağıtım görüşmelerinin de beş yıl boyunca birbirinden ayrı tutulması gerekiyor.

Paramount 6 milyar doların üzerinde tasarruf peşinde

Paramount açısından anlaşmanın en önemli ekonomik gerekçelerinden biri maliyetleri aşağı çekmek.

Şirket birleşmenin tamamlanmasının ardından üç yıl içerisinde 6 milyar doların üzerinde maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Tasarruf planında yayın teknolojilerinin birleştirilmesi, ortak bilgi teknolojileri altyapısı kurulması, gayrimenkul portföyünün küçültülmesi, satın alma süreçlerinin bir araya getirilmesi ve kurumsal giderlerin azaltılması bulunuyor.

Paramount, tasarrufun büyük bölümünün doğrudan çalışan sayısındaki azaltımdan değil teknolojik ve operasyonel birleşmeden sağlanacağını belirtiyor.

Hollywood’da güç dengesi yeniden kuruluyor

Satın alma işlemi yalnızca iki büyük şirketin birleşmesi anlamına gelmiyor.

Paramount ile Warner Bros. Discovery’nin aynı çatı altında buluşması; Netflix, Disney ve diğer küresel yayın platformları arasındaki rekabette çok daha büyük ölçekli yeni bir oyuncu yaratacak.

Yeni şirket sinema, televizyon, haber, spor ve dijital yayıncılığı aynı yapı içerisinde toplayacak.

Aylar önce mahkeme tarafından durdurulan ve tamamlanması belirsiz hale gelen 110 milyar dolarlık dev satın almada, son kararla birlikte artık odak birleşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden çok, Hollywood’un yeni devinin sektörde hangi varlıkları birleştireceğine ve 6 milyar dolarlık tasarrufu nasıl sağlayacağına çevriliyor.