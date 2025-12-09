16. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi İstanbul’da düzenlendi

9 Aralık’ta Swissotel’de Fiba Commercial Properties’in ana sponsorluğunda düzenlenen 16’ncı Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, alışveriş merkezleri ve perakende sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

“Geleceği birlikte tasarlamalıyız”

Açılış konuşmasını yapan Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, ticari gayrimenkulde yeni bir döneme girildiğini vurgulayarak, “Sürdürülebilir büyüme, paydaşların veriyi paylaşarak sahayı birlikte yönettiği bir ekosistem yaklaşımıyla mümkün” dedi.

Kahraman, zirve kapsamında düzenlenen “Uzun Vadeli Değer: AVM’lerde Yenileme ve Dönüşüm Stratejileri” panelinde URBnARQ Kurucusu William J. Sebring ile birlikte sektörel dönüşüm, yenilikçi yatırımlar ve küçük dokunuşlarla yaratılabilecek büyük değişim potansiyeline dikkat çekti.