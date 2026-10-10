20 yöneticiye 500 milyon dolar: Goldman Sachs'ta rekor prim hazırlığı

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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs (GS), üst düzey yöneticilerine dağıtılması beklenen yarım milyar doları aşkın hisse ödülüyle gündemde. Yaklaşık 20 yöneticiyi kapsayan programda toplam ödül tutarının 500 milyon doları aşabileceği, bankanın CEO'su David Solomon'ın ise en büyük payı alabileceği belirtiliyor.

8 Ekim'de ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu ödüller, bankanın 2021 yılında başlattığı uzun vadeli performans programına dayanıyor. Beş yıllık dönemin sona yaklaşmasıyla birlikte, yöneticilerin kazanabileceği hisselerin değeri de dikkat çekici büyüklüğe ulaştı.

20 yöneticiye 500 milyon doları aşan ödül

Goldman Sachs'ın üst düzey yönetimine yönelik hisse ödüllerinin toplam değerinin, mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında 500 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 20 kişilik yönetici grubunu kapsayan program, bankanın tarihindeki en büyük özel ödüllendirme uygulamalarından biri olmaya aday.

Ancak 500 milyon dolarlık tutar kesinleşmiş bir ödeme değil. Yönetim kadrosuna verilecek hisselerin nihai değeri, programın performans dönemi tamamlandığında belirlenecek.

Dolayısıyla haberleştirilen tutar, şirketin bugün yöneticilerin hesaplarına aktardığı para miktarını göstermiyor.

En büyük pay CEO David Solomon'a

Ödül programının en büyük kazananının Goldman Sachs CEO'su David Solomon olması bekleniyor.

Solomon'ın hak kazanabileceği hisse ödülünün piyasa değerinin 100 milyon doları aşabileceği hesaplanıyor. Bankanın başkanı ve operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi John Waldron da programın önemli yararlanıcıları arasında yer alıyor.

Solomon için Ekim 2021'de belirlenen hedef ödülün büyüklüğü 30 milyon dolar, Waldron için ise 20 milyon dolardı.

Aradan geçen beş yılda banka hisselerinin değer kazanması ve performans hedeflerindeki ilerleme, ödüllerin tahmini piyasa değerini başlangıçtaki seviyelerin üzerine taşıdı.

Böylece Solomon'ın başlangıçta 30 milyon dolar olarak belirlenen hedef ödülünün bugünkü tahmini değeri 100 milyon doları aşabilecek seviyeye geldi.

Beş yıllık program 2021'de başladı

Goldman Sachs'ın söz konusu ödül uygulaması yeni oluşturulmuş bir prim paketi değil.

Bankanın yönetim kurulu, Ekim 2021'de Solomon ve Waldron'a uzun vadeli hisse ödülleri verilmesini kararlaştırmıştı. Program Ocak 2022'de diğer üst düzey yöneticileri de kapsayacak biçimde genişletildi.

Şirketin düzenleyici kurumlara sunduğu belgelerde programın amacı, yöneticilerin uzun vadeli performans hedefleriyle hissedarların çıkarlarını aynı doğrultuda tutmak ve kilit yöneticilerin bankada kalmasını sağlamak olarak açıklanıyor.

Ödüllerin hesaplanmasında hem Goldman Sachs hisselerinin toplam getirisi hem de rakip finans kuruluşlarının performansı dikkate alınıyor.

Böylece yöneticilerin kazanacağı ödül yalnızca hisse fiyatındaki yükselişe değil, bankanın rakiplerine karşı sergilediği performansa da bağlı bulunuyor.

Nakit değil, hisse verilecek

Programın dikkat çeken bir başka ayrıntısı, ödüllerin nakit yerine Goldman Sachs hisseleriyle verilmesi.

Beş yıllık performans döneminin sonunda koşulları karşılayan yöneticiler, belirlenen miktarda şirket hissesine hak kazanacak.

Ancak bu hisseler üzerinde de sınırlamalar bulunuyor.

Şirketin açıkladığı kurallara göre kazanılan hisseler, teslim edilmelerinden itibaren bir yıl boyunca belirli satış ve devir kısıtlamalarına tabi tutulacak.

Bu nedenle 500 milyon doları aşabilecek toplam ödül, yöneticilerin aynı anda ve herhangi bir sınırlama olmaksızın nakde çevirebileceği bir ödeme anlamına gelmiyor.

Nihai tutar ekim sonunda belli olacak

Goldman Sachs'ın performansa dayalı ödül programında beş yıllık sürenin tamamlanmasıyla birlikte, yöneticilerin kazanacağı hisse miktarları ve bunların değeri netleşecek.

Hisse fiyatındaki değişim ve performans hesaplamaları, ödüllerin nihai büyüklüğünü etkileyebilecek.

Öte yandan bankanın yönetici ücretlendirmesi daha önce de hissedarların gündemine gelmişti. Goldman Sachs'ın 2025 yılı genel kurulunda yönetici ücretlendirme politikasına verilen destek yaklaşık yüzde 66'da kalmıştı.

Bankanın uzun vadeli ödül uygulaması, büyük finans kuruluşlarında üst düzey yönetici ücretleri ile hissedarlara sağlanan getiri arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açıyor.

Şimdi gözler, ekim ayında sonuçlanacak performans değerlendirmesinde ve 500 milyon doları aşması beklenen ödüllerin kesin tutarında olacak.