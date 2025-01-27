200 İngiliz şirket yeni 'çalışma günü' kararını açıkladı

İngiltere'de çalışan sayısı 5 bini aşan 200 şirket, kalıcı şekilde haftada dört gün çalışma prensibini kabul ettiğini açıkladı. Açıklmada, şirketlerde haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleneceği bildirildi.

Haftada dört gün çalışma prensibine katılan 200 şirketten 59'unu Londra merkezli firmalar oluşturdu. Söz konusu şirketlerin 30'unu pazarlama, reklam ve basın ilişkileri şirketleri oluştururken, bunu 29 hayır ve sivil toplum kuruluşu, 24 teknoloji, internet teknolojileri ve yazılım şirketi, 22 danışmanlık ve yönetim şirketi takip etti.

Pilot bölge çalışmalarıyla gündeme gelmişti

Saat kavramından uzaklaşıp üretkenliğe ve çıktıya odaklanarak çalışma ve yaşam biçimini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan 4 Day Week Global, 2019 yılında Andrew Barnes ve Charlotte Lockhart tarafından kuruldu. ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde pilot programlar düzenleyen hareketin farklı ülkelerde çeşitli sonuçları oldu. Bunlardan en geniş kapsamlısı ise İngiltere'de açıklanan ve 200 şirketi kapsayan karar oldu.