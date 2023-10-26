"2023'ü 255 milyar $ ile kapatacağız"

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) İhracatın Yıldızları Ödül Töreni bir önceki gün gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünü inşallah rekor bir ihracatla taçlandıracağız” dedi. Mustafa Gültepe, ihracat ailesi olarak gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek “100 yılda büyük bir mesafe kaydettik.

1923’te 50,8 milyon dolar olan ihracatımızı 2022 yılında 254 milyarın üzerinde taşıyoruz. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına Türkiyemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalışıyoruz” diye konuştu. Denizli’den geçen yıl 175 ülkeye 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Gültepe, “Bu yıl ise ocak-eylül döneminde 2,4 milyara yakın bir ihracat yaptı.

Denizli’de ihracatın yarıya yakını tekstil ve hazır giyim oluşturuyor” ifadelerini kullandı.Gültepe, küresel ithalatın durumuna yönelik yapılan araştırmaya göre tekstil ve hazır giyim ithalatlarında bir daralma söz konusu olduğunu belirterek “Küresel talebin yavaşlaması ihracatımıza olumsuz bir şekilde yansıyor.

Evet bu yıl ihracatta işler istediğimiz gitmiyor. Biz karamsarlığa kapılmadan yolumuzda aynı hızla, aynı şekilde devam ediyoruz. Seçimden sonra Ankara’da ihracatı önceleyen, ihracatçıyla istişare eden, ihracatçının sesine kulak veren bir ekonomi yönetimi var. Özellikle finansa erişim konusunda son üç ayda çok önemli gelişmeler oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreninde firmalara plaketleri takdim edildi. DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılı, Denizli İhracatçılar Birliği'nin 30. yıldönümünde daha fazla ihracat ve daha fazla firmayı ihracatçı yapma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.