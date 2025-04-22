2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu yayımlandı

Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"nu yayımladı.

İş gücü piyasasının mevcut durumunun belirlendiği raporda, en çok açık iş ilanı olan meslekler, temininde güçlük çekilen meslekler ve gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler sıralandı.

86 bin iş yeriyle görüşüldü

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, araştırma kapsamında 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağladıklarını, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu aktardı.

Işıkhan ayrıca, 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit ettiklerini kaydetti.

En çok açık işin tespit edildiği meslekler

İŞKUR tarafından hazırlanan rapora göre, en çok açık işin tespit edildiği meslekler garsonluk, dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme ve konfeksiyon işçilikleri ile yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri oldu.

Temininde en fazla güçlük çekilen meslekler

Eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin başında yine garsonluk geldi.

Garsonluğu dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü ile gazaltı kaynakçılığı takip etti.

Gelecek 10 yılın meslekleri

Raporda, işverenler tarafından gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler de yer aldı. Bu meslekler yazılım ve inşaat mühendislikleri, yapay zeka, e-ticaret ve bilişim uzmanlıkları, yapay zeka geliştiriciliği, dil ve konuşma terapistliği ile CNC operatörlüğü olarak sıralandı.