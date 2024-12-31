2025 Adana sanayi için dönüşüm yılı olacak

Ziya İPEK

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Ku­rulu Başkanı Zeki Kı­vanç, 2024 yılının dünya eko­nomisinin küresel dalgalan­malar ve jeopolitik gerilimlerle sarsıldığı, belirsizliklerin art­tığı zorlu bir dönem olduğunu ancak Adana sanayisinin, sa­hip olduğu dayanıklı yapı, sana­yicilerin azmi ve kararlılığı sa­yesinde bu süreçleri başarıyla aşarak önündeki fırsatları de­ğerlendirmeyi bildiğini söyledi.

Kıvanç, DÜNYA’ya yaptığı açık­lamada, şehrin köklü sanayi geç­mişi, çeşitlenmiş üretim alt­yapısı ve stratejik konumuy­la Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri konumun­da olduğunu kaydetti.

Geçmiş­ten günümüze uzanan sanayi birikimi ve çeşitliliği sayesinde Adana’nın sanayi, tarım, lojistik ve enerji gibi kritik sektörlerin merkez noktalarından biri olma özelliğini koruduğuna dikkat çe­ken Zeki Kıvanç, “Bugün Adana, otomotivden kimyaya, tekstil­den tarıma dayalı sanayiye, gıda ve enerjiye kadar geniş bir yel­pazede üretim gerçekleştirerek Türkiye’nin ekonomik kalkın­masına büyük katkılar sunmak­tadır. Sanayinin lokomotif güç­lerinden biri olan Adana, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde üretim, istihdam ve ihracat an­lamında stratejik bir rol üstlen­mektedir” dedi.

2024 yılında Adana sanayi­sinin 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak hem bölge hem de Türkiye ekonomisi için büyük bir katma değer yarattı­ğına dikkat çeken Zeki Kıvanç, bu başarının sanayicilerin üre­tim yapma heyecanı, çalışkanlı­ğı ve yenilikçi vizyonu sayesin­de mümkün olduğunu aktardı. 2025 yılının Adana sanayisi için dönüşüm ve yenilik yıllarından biri olacağını dile getiren Ze­ki Kıvanç, özellikle yeşil ve di­jital dönüşüm alanında atıla­cak adımların, çevre dostu üre­tim modelleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma­da önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Sanayinin gelece­ğine yapılan yatırımlar sayesin­de Adana’nın daha rekabetçi, da­ha verimli ve daha sürdürülebilir bir sanayi altyapısına kavuşaca­ğına vurgu yapan Zeki Kıvanç, şunları kaydetti: “Sanayi Kam­püsü bünyemizde kurduğumuz Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), Sür­dürülebilirlik Merkezi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Merke­zi, Mesleki Gelişim ve Belgelen­dirme Merkezi ile Proje Geliştir­me ve Dış Ticaret Merkezi gibi kurumlarımızla sanayicilerimi­ze rehberlik ediyor, geleceğin sa­nayi yapısını bugün kuruyoruz. Yeşil dönüşüm kapsamında, sa­nayicilerimizi enerji verimlili­ği ve karbon salınımını azaltma­ya yönelik çözümlerle destek­liyoruz. Dijital dönüşümde ise endüstri 4.0 uygulamaları, oto­masyon sistemleri ve yenilik­çi çözümlerle sanayicilerimizin verimliliklerini ve rekabet güç­lerini artırıyoruz.”

“OSB’ler şehrin kalkınmasının itici gücü olmayı sürdürüyor”

Adana’nın sanayi bölgeleri­nin şehrin sanayi kalkınmasın­da itici güç olmaya devam etti­ğini, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Kozan Organi­ze Sanayi Bölgesi, Ceyhan Or­ganize Sanayi Bölgesi, Gıda İh­tisas Organize Sanayi Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi ve EMBA Elektrik Özel Endüst­ri Bölgesi gibi alanların, şehrin sanayisinin büyüyen üretim ka­pasitesine katkı sağladıklarını dile getiren Zeki Kıvanç, bu böl­geler sayesinde şehrin yatırım­cılar için cazip bir merkez ol­ma konumunu ve sanayi altya­pısını güçlendirdiğini aktardı.

Zeki Kıvanç sözlerini şöyle sür­dürdü: “Ayrıca Adana’da 6 fark­lı bölgede toplam 128 bin dekarı aşkın yeni yatırım alanı, valiliği­miz, belediyelerimiz, oda, borsa, OSB’lerimiz ve sivil toplum ku­ruluşlarımızın iş birliğiyle sana­yicilerimizin hizmetine sunmak için seferber olmuş durumdayız.

Bu alanlar, yeni yatırımlara ev sahipliği yaparak Adana’nın eko­nomik potansiyelini daha da yu­karı taşıyacaktır. Önümüzdeki dönemde Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB, Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Su Ürünleri İhtisas OSB gibi projeleri hayata geçireceğiz. Bu projelerle Adana, yatırımcı­ların güven duyacağı, sürdürüle­bilir büyüme potansiyeli olan bir sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.”

“Adana’yı ikinci büyük yatırım merkezi yapacağız”

Sanayi, tarım, lojistik ve enerji gibi alanlarda güçlü altyapıya sahip olan Adana’nın Türkiye’nin sanayileşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olduğunu anımsatan Zeki Kıvanç, sözlerine şöyle devam etti: “Bereketli Çukurova’nın gücüyle büyüyen sanayimiz, dinamik yapısı, üretkenliği ve yenilikçiliğiyle ülkemizin ekonomik geleceğine yön vermeye devam edecektir.

Adana Sanayi Odası olarak, sanayicilerimizin büyümesi, gelişmesi ve dünya pazarlarında söz sahibi olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Adana’yı Türkiye’nin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezi yapma hedefimize, sanayicilerimizle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz.”