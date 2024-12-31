2025 Adana sanayi için dönüşüm yılı olacak
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 2025 yılının Adana sanayisi için dönüşüm ve yenilik yıllarından biri olacağını dile getirdi. Kıvanç, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm alanında atılacak adımların, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.
Ziya İPEK
Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 2024 yılının dünya ekonomisinin küresel dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimlerle sarsıldığı, belirsizliklerin arttığı zorlu bir dönem olduğunu ancak Adana sanayisinin, sahip olduğu dayanıklı yapı, sanayicilerin azmi ve kararlılığı sayesinde bu süreçleri başarıyla aşarak önündeki fırsatları değerlendirmeyi bildiğini söyledi.
Kıvanç, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, şehrin köklü sanayi geçmişi, çeşitlenmiş üretim altyapısı ve stratejik konumuyla Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri konumunda olduğunu kaydetti.
Geçmişten günümüze uzanan sanayi birikimi ve çeşitliliği sayesinde Adana’nın sanayi, tarım, lojistik ve enerji gibi kritik sektörlerin merkez noktalarından biri olma özelliğini koruduğuna dikkat çeken Zeki Kıvanç, “Bugün Adana, otomotivden kimyaya, tekstilden tarıma dayalı sanayiye, gıda ve enerjiye kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirerek Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sunmaktadır. Sanayinin lokomotif güçlerinden biri olan Adana, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde üretim, istihdam ve ihracat anlamında stratejik bir rol üstlenmektedir” dedi.
2024 yılında Adana sanayisinin 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak hem bölge hem de Türkiye ekonomisi için büyük bir katma değer yarattığına dikkat çeken Zeki Kıvanç, bu başarının sanayicilerin üretim yapma heyecanı, çalışkanlığı ve yenilikçi vizyonu sayesinde mümkün olduğunu aktardı. 2025 yılının Adana sanayisi için dönüşüm ve yenilik yıllarından biri olacağını dile getiren Zeki Kıvanç, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm alanında atılacak adımların, çevre dostu üretim modelleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.
Sanayinin geleceğine yapılan yatırımlar sayesinde Adana’nın daha rekabetçi, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir sanayi altyapısına kavuşacağına vurgu yapan Zeki Kıvanç, şunları kaydetti: “Sanayi Kampüsü bünyemizde kurduğumuz Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), Sürdürülebilirlik Merkezi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Merkezi, Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Merkezi ile Proje Geliştirme ve Dış Ticaret Merkezi gibi kurumlarımızla sanayicilerimize rehberlik ediyor, geleceğin sanayi yapısını bugün kuruyoruz. Yeşil dönüşüm kapsamında, sanayicilerimizi enerji verimliliği ve karbon salınımını azaltmaya yönelik çözümlerle destekliyoruz. Dijital dönüşümde ise endüstri 4.0 uygulamaları, otomasyon sistemleri ve yenilikçi çözümlerle sanayicilerimizin verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırıyoruz.”
“OSB’ler şehrin kalkınmasının itici gücü olmayı sürdürüyor”
Adana’nın sanayi bölgelerinin şehrin sanayi kalkınmasında itici güç olmaya devam ettiğini, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Kozan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi ve EMBA Elektrik Özel Endüstri Bölgesi gibi alanların, şehrin sanayisinin büyüyen üretim kapasitesine katkı sağladıklarını dile getiren Zeki Kıvanç, bu bölgeler sayesinde şehrin yatırımcılar için cazip bir merkez olma konumunu ve sanayi altyapısını güçlendirdiğini aktardı.
Zeki Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca Adana’da 6 farklı bölgede toplam 128 bin dekarı aşkın yeni yatırım alanı, valiliğimiz, belediyelerimiz, oda, borsa, OSB’lerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle sanayicilerimizin hizmetine sunmak için seferber olmuş durumdayız.
Bu alanlar, yeni yatırımlara ev sahipliği yaparak Adana’nın ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşıyacaktır. Önümüzdeki dönemde Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB, Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Su Ürünleri İhtisas OSB gibi projeleri hayata geçireceğiz. Bu projelerle Adana, yatırımcıların güven duyacağı, sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan bir sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.”
“Adana’yı ikinci büyük yatırım merkezi yapacağız”
Sanayi, tarım, lojistik ve enerji gibi alanlarda güçlü altyapıya sahip olan Adana’nın Türkiye’nin sanayileşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olduğunu anımsatan Zeki Kıvanç, sözlerine şöyle devam etti: “Bereketli Çukurova’nın gücüyle büyüyen sanayimiz, dinamik yapısı, üretkenliği ve yenilikçiliğiyle ülkemizin ekonomik geleceğine yön vermeye devam edecektir.
Adana Sanayi Odası olarak, sanayicilerimizin büyümesi, gelişmesi ve dünya pazarlarında söz sahibi olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Adana’yı Türkiye’nin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezi yapma hedefimize, sanayicilerimizle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz.”