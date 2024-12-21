“2025 de fedakarlık yapacağımız yıl olacak"

Özlem SARSIN

EGİAD’in kapsayıcı, yüzünü teknolojiye ve dönüşüme çevirmiş büyük bir dernek olduğunu söyleyen Özhelvacı, yeni dönemde, geçmiş dönemden de devam eden toplam 66 proje ile yola devam edeceklerini ifade etti.

“1 yıl daha sabredeceğiz

2025 yılı ekonomiye dair beklentilerini de dile getiren Özhelvacı, 2025 yılının zor bir yıl olacağını, EGİAD olarak farklı bir yaklaşım sergilemek ve daha fazla sorumluluk almak gerektiğini belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını çok önemsiyoruz.

Asgari ücretin açıklanmasına az bir süre kaldı. Yaklaşık 1 ay önce Çalışma Bakanlığı’nı ziyaret etmiş, iş dünyası olarak görüşlerimizi dile getirmiştik. Açıklanacak olan rakam ne olursa olsun ne işvereni nede çalışan kesimi mutlu edecek. Tabi ki son bir yıldır sabır ediyoruz.

1 sene daha sabredeceğiz. 2025 yılı fedakarlık yapacağımız bir sene olacak. Artık rekabet etmekte zorlandığımız bir dönem yaşıyoruz. Umudumuzu kaybetmek gibi bir şansımız yok. Biz bir gençlik hareketiyiz, umut vermemiz gerekiyor. 2025 yılından sonra her şeyin daha güzel olacağını ve 2026 yılında enflasyonda tek haneleri görebileceğimizi umut ediyoruz” dedi.

“Odak noktamız ihracat”

EGİAD 18. Dönem Çalışma Grubu olarak hedef ve projelerinden de bahseden Özhelvacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimiz arası bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. 16. Ve 17. dönemde yapılan başarılı çalışmalar sonucunda 234 yeni üye kazanıldı.

Amacımız yeni üyelerimizi liderlik okulu vasfından yararlandırmak ve kapsayıcı olmak istiyoruz. Şu an 930 üyemiz var 510’u aktif. Yeni dönemde Ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliğine gelen uluslararası heyetlerle üyelerimiz buluşturmak istiyoruz. İş dünyası ve sanayiciler olarak odak noktamız ihracat. İhracatımızı artırırız, nasıl katma değerli üretim yaparız onun derdindeyiz.”

“Global pazarlarda aktif olacağız”

Kaan Özhelvacı, EGİAD’ın son dönemlerde yüzünü uluslararası fuarlara ve network oluşturmaya odaklandığını söyledi. Yeni dönemde uluslararası ilişkilerde daha aktif olacaklarını kaydeden Özhelvacı, “Yeni dönemde de 4 yeni fuara mümkün olduğunca kalabalık bir heyet ile gitmeyi hedefliyoruz. Amerika, İngiltere, Finlandiya’daki teknoloji fuarlarına katılmayı planlıyoruz. 2026 yılında İzmir için bir Robot Stratejisi konuşmamız gerekecek. Bizim şu an sanayimizde robot kullanımımız çok düşük, bunu nasıl artırırız, İzmir’de robot stratejisini nasıl oluştururuzu gündeme taşıyacağız" dedi.