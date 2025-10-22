2025 İstanbul Ekonomi Zirvesi: Küresel iş birlikleri dönemi başlıyor

Küresel ekonomi, enerji, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında dünyanın önde gelen temsilcilerini buluşturan İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl “Yeni Dengeler & Küresel İş Birlikleri” temasıyla 11–12 Aralık 2025’te Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek zirvede, ekonomi, finans, teknoloji, sanayi, sağlık, eğitim ve girişimcilik gibi alanlarda yeni küresel düzenin dinamikleri ele alınacak.

Türkiye küresel dönüşümün merkezinde

Zirve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye’nin stratejik konumu sayesinde küresel iş birliklerinin merkezinde yer aldığını vurguladı. Değer, “Ekonomik güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Türkiye bu süreçte etkin bir rol üstlenmeye hazır” dedi.

Zirvenin ilk günü turizm, yapay zekâ, enerji ve sürdürülebilir kalkınma panelleriyle başlayacak. İkinci gün ise küresel finans, savunma sanayi ve kadın istihdamı konuları tartışılacak.

11 Aralık akşamı “Dünya Barışı” temalı resepsiyon ve kültürel gösteri düzenlenecek. Etkinlik, 12 Aralık’taki gala gecesinde 9. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile sona erecek.

Koluman Holding ana sponsorluğunda düzenlenen zirveye Microsoft, Koton, KoçSistem, UNDP ve EBRD gibi kurumlar da katılacak. İstanbul Ekonomi Zirvesi, Türkiye’nin uluslararası ekonomi sahnesindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.